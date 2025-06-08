Украина выиграла медальный зачет ЧЕ по гимнастике

Благодаря Онофрийчук Украина достигла исторического достижения
В Таллинне, Эстония, завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. На турнире главной сенсацией стала 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук.
Впервые в истории сборная Украины заняла первое место в медальном зачете, сообщило "Суспільне".
Украина триумфовала на чемпионате Европы
Впервые за 29 лет Украина возглавила медальный зачет турнира. Сборная завершила турнир с восемью медалями, среди которых три золотые.
Триумф начали юниорки, получив "золото" в групповом многоборье и упражнениях с 10 булавами. Во взрослом сегменте ключевую роль сыграла 17-летняя Таисия Онофрийчук, которая стала чемпионкой в личном многоборье — первое "золото" Украины в этой дисциплине с 1996 года.
В целом Онофрийчук завоевала четыре награды: кроме "золота", добавила "серебро" и две "бронзы" в отдельных финалах. Украинки также заняли второе место в командном первенстве и получили "серебро" в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.
Последний раз Украина выигрывала медальный зачет в 1996 году, получив девять медалей: пять "золотых", две "серебряные", две "бронзовые" медали.
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