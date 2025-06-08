Україна виграла медальний залік ЧЄ з гімнастики

Завдяки Онофрійчук Україна досягла історичного досягнення
В Таллінні, Естонія, завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики. На турнірі головною сенсацією стала 17-річна українка Таїсія Онофрійчук.
Вперше в історії збірна України посіла перше місце в медальному заліку, повідомило "Суспільне".
Україна тріумфувала на чемпіонаті Європи
Вперше за 29 років Україна очолила медальний залік турніру. Збірна завершила турнір із вісьмома медалями, серед яких три золоті.
Тріумф розпочали юніорки, здобувши "золото" у груповому багатоборстві та вправах із 10 булавами. У дорослому сегменті ключову роль відіграла 17-річна Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою в особистому багатоборстві — перше "золото" України в цій дисципліні з 1996 року.
Загалом Онофрійчук виборола чотири нагороди: окрім "золота", додала "срібло" та дві "бронзи" в окремих фіналах. Українки також посіли друге місце в командній першості та здобули "срібло" у вправах із трьома м’ячами та двома обручами.
Останній раз Україна вигравала медальний залік у 1996 році, здобувши дев’ять медалей: п'ять "золотих", дві "срібні", дві "бронзові" медалі.
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