Україна виграла медальний залік ЧЄ з гімнастики

Таїсія Онофрійчук. Фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

В Таллінні, Естонія, завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики. На турнірі головною сенсацією стала 17-річна українка Таїсія Онофрійчук.

Вперше в історії збірна України посіла перше місце в медальному заліку, повідомило "Суспільне".

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Вперше за 29 років Україна очолила медальний залік турніру. Збірна завершила турнір із вісьмома медалями, серед яких три золоті.

Тріумф розпочали юніорки, здобувши "золото" у груповому багатоборстві та вправах із 10 булавами. У дорослому сегменті ключову роль відіграла 17-річна Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою в особистому багатоборстві — перше "золото" України в цій дисципліні з 1996 року.

Загалом Онофрійчук виборола чотири нагороди: окрім "золота", додала "срібло" та дві "бронзи" в окремих фіналах. Українки також посіли друге місце в командній першості та здобули "срібло" у вправах із трьома м’ячами та двома обручами.

Останній раз Україна вигравала медальний залік у 1996 році, здобувши дев’ять медалей: п'ять "золотих", дві "срібні", дві "бронзові" медалі.

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