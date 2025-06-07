Онофрійчук виграла золото ЧЄ-2025 у багатоборстві та увійшла в історію

Таїсія Онофрійчук. Фото: Марія Музиченко/instagram.com/taisia_onofriichuk

В Талліні, Естонія сталася головна сенсація турніру, автором якої стала українка Таїсія Онофрійчук. 17-річна спортсменка увійде в довідники історії художньої гімнастики.

Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, повідомив портал Новини.LIVE.

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Онофрійчук увійшла в історію

Онофрійчук набрала в багатоборстві 117,800 очок і обішла болгарку Стіліану Ніколову (116,700) та Дар'ю Варфоломєєву (115,150) з Німеччини.

Українка Поліна Каріка посіла десяту позицію — 109,950.

Онофрійчук завоювала першу золоту медаль України в цій дисципліні з 1997 року, коли тріумфувала Олена Вітриченко. Також вона є третьою українкою після Катерини Серебрянської (1996) і Вітриченко (1997), хто здобув золото ЧЄ в багатоборстві.

Цікаво, що Серебрянській на момент здобуття медалі було 18 років, а Вітриченко 20 років. Тому 17-річна Онофрійчук є наймолодшою.

Також це перша медаль для України в цій категорії з 2016 року, коли Ганна Різатдінова взяла бронзу.

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