Онофрийчук выиграла золото ЧЕ-2025 в многоборье и вошла в историю

Таисия Онофрийчук. Фото: Мария Музыченко/instagram.com/taisia_onofriichuk

В Таллине, Эстония произошла главная сенсация турнира, автором которой стала украинка Таисия Онофрийчук. 17-летняя спортсменка войдет в справочники истории художественной гимнастики.

Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье, сообщил портал Новини.LIVE.

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Онофрийчук набрала в многоборье 117,800 очков и обошла болгарку Стилиану Николову (116,700) и Дарью Варфоломееву (115,150) из Германии.

Украинка Полина Карика заняла десятую позицию — 109,950.

Онофрийчук завоевала первую золотую медаль Украины в этой дисциплине с 1997 года, когда триумфовала Елена Витриченко. Также она является третьей украинкой после Катерины Серебрянской (1996) и Витриченко (1997), кто добыл золото ЧЕ в многоборье.

Интересно, что Серебрянской на момент получения медали было 18 лет, а Витриченко 20 лет. Поэтому 17-летняя Онофрийчук является самой молодой.

Также это первая медаль для Украины в этой категории с 2016 года, когда Анна Ризатдинова взяла бронзу.

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