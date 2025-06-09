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Главная Спорт Как выглядит одна из самых красивых спортсменок Украины — фото

Как выглядит одна из самых красивых спортсменок Украины — фото

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Дата публикации 9 июня 2025 07:15
Анна Артышук — самая яркая красавица украинского волейбола покоряет сердца
Анна Артышук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

В украинском волейболе очень много красивых девушек. При этом особенно на фоне всех выделяется яркая Анна Артышук.

Артышук является одной из самых ярких звезд украинского женского волейбола, которая привлекает внимание не только своим талантом на площадке, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анна Артишук
Анна Артышук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Волейболистка не очень активно ведет и развивает свои социальные сети. В Instagram у нее всего 2 253 подписчиков.

Украинская волейболистка покоряет мужские сердца

Внешность и харизма Артышук уже стали предметом восхищения среди болельщиков и ценителей женской красоты.

Анна Артишук
Анна Артышук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Анна имеет стройную, атлетическую фигуру, что является результатом многих лет интенсивных тренировок. Она высокая, имеет длинные ноги, что делает ее движения на площадке и вне ее очень грациозными.

Анна Артишук
Анна Артышук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Артышук выделяют ее большие красивые глаза и искренняя улыбка, которые покоряют фанатов.

Напомним, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный окончательно решил переехать в "ПСЖ".

Чемпион хевивейта по боксу Александр Усик трогательно обратился к своему куму Василию Ломаченко, который завершил карьеру.

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волейбол сборная Украина по волейболу жены футболистов "Красотка" Анна Артишук
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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