Анна Артишук — найяскравіша красуня українського волейболу підкорює серця

Як виглядає одна з найкрасивіших спортсменок України — фото
В українському волейболі дуже багато красивих дівчат. При цьому особливо на фоні всіх виділяється яскрава Анна Артишук.
Артишук є однією з найяскравіших зірок українського жіночого волейболу, яка привертає увагу не лише своїм талантом на майданчику, повідомив портал Новини.LIVE.
Волейболістка не дуже активно веде та розвиває свої соціальні мережі. В Instagram у дівчини всього 2 253 підписників.
Українська волейболістка підкорює чоловічі серця
Зовнішність та харизма Артишук вже стали предметом захоплення серед уболівальників та поціновувачів жіночої вроди.
Анна має струнку, атлетичну фігуру, що є результатом багатьох років інтенсивних тренувань. Вона висока, має довгі ноги, що робить її рухи на майданчику та поза ним дуже граціозними.
Артишук виділяють її великі красиві очі та щира усмішка, які підкорюють фанатів.
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