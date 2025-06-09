Анна Артишук — найяскравіша красуня українського волейболу підкорює серця

Анна Артишук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

В українському волейболі дуже багато красивих дівчат. При цьому особливо на фоні всіх виділяється яскрава Анна Артишук.

Артишук є однією з найяскравіших зірок українського жіночого волейболу, яка привертає увагу не лише своїм талантом на майданчику, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анна Артишук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Волейболістка не дуже активно веде та розвиває свої соціальні мережі. В Instagram у дівчини всього 2 253 підписників.

Українська волейболістка підкорює чоловічі серця

Зовнішність та харизма Артишук вже стали предметом захоплення серед уболівальників та поціновувачів жіночої вроди.

Анна Артишук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Анна має струнку, атлетичну фігуру, що є результатом багатьох років інтенсивних тренувань. Вона висока, має довгі ноги, що робить її рухи на майданчику та поза ним дуже граціозними.

Анна Артишук. Фото: instagram.com/anna_artyshuk

Артишук виділяють її великі красиві очі та щира усмішка, які підкорюють фанатів.

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