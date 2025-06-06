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Головна Спорт Неймовірна красуня з чемпіонату України роздяглася на камеру

Неймовірна красуня з чемпіонату України роздяглася на камеру

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Дата публікації: 6 червня 2025 07:43
Футболістка із Металіста 1925 претендує на титул найгарнішої — фото
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k

В Україні знайшли найкрасивішу футболістку. Дівчина активно веде соцмережі та знімалась для Playboy.

Виступає красуня за харківський "Металіст 1925", повідомив портал Новини.LIVE.

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Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k

Красуня з українського футболу

Футболістка харківського "Металіста 1925" Вероніка Кожухар є найгарнішою футболісткою чемпіонату України. 26-річна нападниця із Молдови добре відома українським уболівальникам, оскільки активно публікує фото, які викликають ажіотаж у мережі.

Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k
Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k
Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k

Після важкого сезону спортсменка постала на камери в стильному топі та шортах, демонструючи чуттєвий і яскравий образ. Знімки швидко набрали сотні лайків і навіть сподобались її одноклубниці Дар’ї Білодід.

Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k
Вероника Кожухар
Вероніка Кожухар. Фото: instagram.com/vrnk__k

У складі "Металіста 1925" Кожухар продовжує вражати на полі, а поза ним. Вона взяла участь у фотосесії клубу для чоловічого журналу Playboy.

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Молдова модель ФК Металіст 1925 дружини футболістів дівчата
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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