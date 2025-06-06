Футболистка из Металлиста 1925 претендует на титул самой красивой - фото

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

В Украине нашли самую красивую футболистку. Девушка активно ведет соцсети и снималась для Playboy.

Выступает красавица за харьковский "Металлист 1925", сообщил портал Новини.LIVE.

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Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

Красавица из украинского футбола

Футболистка харьковского "Металлиста 1925" Вероника Кожухарь является самой красивой футболисткой чемпионата Украины. 26-летняя нападающая из Молдовы хорошо известна украинским болельщикам, поскольку активно публикует фото, которые вызывают ажиотаж в сети.

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

После тяжелого сезона спортсменка предстала на камеры в стильном топе и шортах, демонстрируя чувственный и яркий образ. Снимки быстро набрали сотни лайков и даже понравились ее одноклубнице Дарье Белодед.

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

Вероника Кожухарь. Фото: instagram.com/vrnk__k

В составе "Металлиста 1925" Кожухарь продолжает впечатлять не только на поле, но и вне его. Она приняла участие в фотосессии клуба для мужского журнала Playboy.

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