Футболистка из Металлиста 1925 претендует на титул самой красивой - фото

Невероятная красавица с чемпионата Украины разделась на камеру
В Украине нашли самую красивую футболистку. Девушка активно ведет соцсети и снималась для Playboy.
Выступает красавица за харьковский "Металлист 1925", сообщил портал Новини.LIVE.
Красавица из украинского футбола
Футболистка харьковского "Металлиста 1925" Вероника Кожухарь является самой красивой футболисткой чемпионата Украины. 26-летняя нападающая из Молдовы хорошо известна украинским болельщикам, поскольку активно публикует фото, которые вызывают ажиотаж в сети.
После тяжелого сезона спортсменка предстала на камеры в стильном топе и шортах, демонстрируя чувственный и яркий образ. Снимки быстро набрали сотни лайков и даже понравились ее одноклубнице Дарье Белодед.
В составе "Металлиста 1925" Кожухарь продолжает впечатлять не только на поле, но и вне его. Она приняла участие в фотосессии клуба для мужского журнала Playboy.
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