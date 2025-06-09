Роналду пояснив, що може завадити Ямалю стати зіркою футболу

Кріштіану Роналду відібрав м'яч у Ламіна Ямаля. Фото: Reuters/Michaela Stache

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про те, як ставиться до молодого гравця національної команди Іспанії Ламіна Ямаля. Лідер "Барселони" є одним із претендентів на "Золотий м'яч".

В очному протистоянні з Ямалем Роналду здобув перемогу, повідомляє Mundo Deportivo.

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У фіналі Ліги націй збірна Португалії обіграла Іспанію по пенальті (5:2, 2:2 в основну годину). Матч почався з того, що Кріштіану Роналду відібрав м'яч у Ламіна Ямаля та почав атаку своєї команди.

Що Роналду сказав про Ямаля

У цьому поєдинку 40-річний Кріштіану Роналду забив один із голів своєї команди, що зрештою дало їй змогу завоювати Лігу націй вдруге в історії. Ламін Ямаль провів один із найгірших матчів у сезоні, майже не брав на себе ініціативу і не відзначився результативними діями.

Кріштіану Роналду святкує перемогу в Лізі націй. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кріштіану Роналду заявив, що з повагою ставиться до Ламіна Ямаля та його досягнень. Португалець нагадав про те, що юний футболіст має величезний потенціал і регулярно демонструє це на футбольному полі.

"Йому всього 17 років, але Ламін уже завоював багато трофеїв. І все це зроблено заслужено. Це феноменальний футболіст, і я хотів би, щоб йому дали спокій. Уявляю, з яким тиском Ламін щодня стикається. У такому віці непросто впоратися з подібною проблемою. Будь ласка, дайте йому спокій. Попереду у Ямаля довга кар'єра, він точно ще встигне виграти Лігу націй", — заявив Роналду.

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