Роналду здобув трофей у фіналі Ліги націй — Португалія переграла Іспанію

Кріштіану Роналду з гравцями збірної Португалії. Фото: Reuters

В Німеччині на "Альянц Арені" відбувся фінал Ліги націй УЄФА. У головному матчі зіграли Португалія з 40-річним Кріштіану Роналду в атаці та Іспанія з юним Ламіном Ямалем.

Переможця матчу визначили лише в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гра розпочалася з гола Іспанії на 21-й хвилині, коли Субіменді пробив у порожні ворота після серії відскоків.

Однак Португалія зрівняла рахунок на через п'ять хвилин — Нуну Мендеш влучив у нижній кут після пасу Нету.

Перед перервою Оярсабаль вивів Іспанію вперед, реалізувавши передачу Педрі.

У другому таймі Португалія додала й Роналду зрівняв рахунок на 61-й хвилині, замкнувши рикошет після прострілу Мендеша.

На 87-й хвилині Кріштіану отримав травму та був замінений на Рамуша, що позбавило команду лідера, але додало свіжості.

Після двох додаткових таймів команди перейшли до серії пенальті. Єдиний промах з 11 метрів зробив іспанський форвард Мората і це принесло перемогу Португалії.

Кріштіану Роналду з трофеєм. Фото: Reuters

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 – пен.)

Голи: Мендеш, 26, Роналду 61 — Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Португалія: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 46), Діаш, Інасіу (Вейга, 74), Мендеш — Б. Сілва (Леау, 74), Вітінья — Нету (Жота, 106), Фернандеш, Консейсан (Р. Невеш, 46) — Роналду (Рамуш, 88).

Іспанія: Сімон — Мінгеса (Порро, 93), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педрі (Меріно, 75), Субіменді, Руїс (Іско, 75) — Ямал (Піно, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Вільямс (Баена, 93).

Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш — Руїс, Ле Норман, Баена, Порро

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