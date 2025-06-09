Роналду завоевал трофей в финале Лиги наций — Португалия переиграла Испанию

Криштиану Роналду с игроками сборной Португалии. Фото: Reuters

В Германии на "Альянц Арене" состоялся финал Лиги наций УЕФА. В главном матче сыграли Португалия с 40-летним Криштиану Роналду в атаке и Испания с юным Ламином Ямалем.

Победителя матча определили лишь в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игра началась с гола Испании на 21-й минуте, когда Субименди пробил в пустые ворота после серии отскоков.

Однако Португалия сравняла счет через пять минут — Нуну Мендеш попал в нижний угол после паса Нету.

Перед перерывом Оярсабаль вывел Испанию вперед, реализовав передачу Педри.

Во втором тайме Португалия прибавила и Роналду сравнял счет на 61-й минуте, замкнув рикошет после прострела Мендеша.

На 87-й минуте Криштиану получил травму и был заменен на Рамуша, что лишило команду лидера, но добавило свежести.

После двух дополнительных таймов команды перешли к серии пенальти. Единственный промах с 11 метров сделал испанский форвард Мората и это принесло победу Португалии.

Криштиану Роналду с трофеем. Фото: Reuters

Португалия — Испания 2:2 (5:3 — пен.)

Голы: Мендеш, 26, Роналду 61 — Субименди, 21, Оярсабаль, 45

Португалия: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 46), Диаш, Инасиу (Вейга, 74), Мендеш — Б. Силва (Леау, 74), Витинья — Нету (Жота, 106), Фернандеш, Консейсан (Р. Невеш, 46) — Роналду (Рамуш, 88).

Испания: Симон — Мингеса (Порро, 93), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педри (Мерино, 75), Субименди, Руис (Иско, 75) — Ямал (Пино, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Уильямс (Баэна, 93).

Предупреждения: Инасиу, Нету, Мендеш — Руис, Ле Норман, Баэна, Порро

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