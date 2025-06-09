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Главная Спорт Кто возглавит сборную Украины после ухода Реброва

Кто возглавит сборную Украины после ухода Реброва

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Дата публикации 9 июня 2025 10:13
Кто возглавит сборную Украины в случае досрочного ухода Реброва
Сергей Ребров работает с командой на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова оказался под огнем критики. Его команда уступила сборной Канаде с крупным счетом 2:4. 

Наставник "сине-желтых" придумал достаточно неуклюжее оправдание этому результату, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Сергей Ребров заявил о том, что его подопечные понимали — матч с Канадой является товарищеским. Именно поэтому они не продемонстрировали свою лучшую игру. Наставник "Черноморца" Александр Кучер напомнил про акклиматизацию после перелета, которую украинцы не успели пройти. 

Николай Матвиенко
Игроки сборной Украины перед матчем с Канадой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Но итог остается плачевным. В июне 2024 года сборная Украины разгромно проиграла Румынии на чемпионате Европы, год спустя она уступила Канаде. Через 12 месяцев "сине-желтым" предстоит сыграть на Кубке мира, если команда пробьется сквозь сито отбора. Уже в сентябре украинцам придется столкнуться в стройкой атаки сборной Франции в лице Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. И болельщики не без причины опасаются нового разгрома. 

Илья Забарный
Подготовка к матчу с Новой Зеландией проходит без улыбок. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реброва снова критикуют 

Традиционно после нового фиаско сборной Украины под огнем критики оказался главный тренер команды. Часть экспертов и болельщики призывают Сергея Реброва принять меры перед официальными поединками "сине-желтых". Уже 11 июня сборную Украины ждет контрольный спарринг с Новой Зеландией, который продемонстрирует, какие выводы сделал 51-летний специалист из поражения от Канады. 

Контракт Реброва с УАФ действует до середины лета 2026-го года. До старта отбора на Кубок мира осталось три месяца, и менять тренера в такой ситуации слишком поздно, никто не будет рисковать атмосферой в команде и ее шансами пробиться на Мундиаль. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин может вернуться в ворота команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Однако если Украина уже в первых матчах отбора на ЧМ-2026 потеряет шансы выйти на турнир, отставка наставника почти наверняка последует незамедлительно. Есть ли у президента УАФ варианты с заменой Сергея Реброва? Хочется верить, что да, но они по понятным причинам не озвучиваются. 

В прессе муссируются разные слухи. Называют имена бывшего наставника национальной команды Александра Петракова, а также известных украинских тренеров Юрия Максимова и Виктора Скрипника. Роман Григорчук и Юрий Вернидуб также в списке потенциальной замены Сергею Реброву. 

Но главным кандидатом на роль нового наставника сборной Украины может стать Унаи Мельгоса, который уже давно и успешно работает с молодежным составом "сине-желтых". Все национальные команды по футболу работают и развиваются по одной схеме, поэтому такой вариант является вполне вероятным, особенно учитывая заслуги испанского специалиста в молодежной сборной Украины. 

У Сергея Реброва есть шанс справиться со скепсисом в свой адрес, есть все возможности это сделать, наверняка присутствует и желание посрамить критиков. У наставника сборной Украины нет только одного: времени. Результат нужен уже сейчас, начиная с игры против Новой Зеландии. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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