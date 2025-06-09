Кто возглавит сборную Украины в случае досрочного ухода Реброва

Сергей Ребров работает с командой на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова оказался под огнем критики. Его команда уступила сборной Канаде с крупным счетом 2:4.

Наставник "сине-желтых" придумал достаточно неуклюжее оправдание этому результату, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сергей Ребров заявил о том, что его подопечные понимали — матч с Канадой является товарищеским. Именно поэтому они не продемонстрировали свою лучшую игру. Наставник "Черноморца" Александр Кучер напомнил про акклиматизацию после перелета, которую украинцы не успели пройти.

Игроки сборной Украины перед матчем с Канадой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Но итог остается плачевным. В июне 2024 года сборная Украины разгромно проиграла Румынии на чемпионате Европы, год спустя она уступила Канаде. Через 12 месяцев "сине-желтым" предстоит сыграть на Кубке мира, если команда пробьется сквозь сито отбора. Уже в сентябре украинцам придется столкнуться в стройкой атаки сборной Франции в лице Килиана Мбаппе, Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. И болельщики не без причины опасаются нового разгрома.

Подготовка к матчу с Новой Зеландией проходит без улыбок. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реброва снова критикуют

Традиционно после нового фиаско сборной Украины под огнем критики оказался главный тренер команды. Часть экспертов и болельщики призывают Сергея Реброва принять меры перед официальными поединками "сине-желтых". Уже 11 июня сборную Украины ждет контрольный спарринг с Новой Зеландией, который продемонстрирует, какие выводы сделал 51-летний специалист из поражения от Канады.

Контракт Реброва с УАФ действует до середины лета 2026-го года. До старта отбора на Кубок мира осталось три месяца, и менять тренера в такой ситуации слишком поздно, никто не будет рисковать атмосферой в команде и ее шансами пробиться на Мундиаль.

Андрей Лунин может вернуться в ворота команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Однако если Украина уже в первых матчах отбора на ЧМ-2026 потеряет шансы выйти на турнир, отставка наставника почти наверняка последует незамедлительно. Есть ли у президента УАФ варианты с заменой Сергея Реброва? Хочется верить, что да, но они по понятным причинам не озвучиваются.

В прессе муссируются разные слухи. Называют имена бывшего наставника национальной команды Александра Петракова, а также известных украинских тренеров Юрия Максимова и Виктора Скрипника. Роман Григорчук и Юрий Вернидуб также в списке потенциальной замены Сергею Реброву.

Но главным кандидатом на роль нового наставника сборной Украины может стать Унаи Мельгоса, который уже давно и успешно работает с молодежным составом "сине-желтых". Все национальные команды по футболу работают и развиваются по одной схеме, поэтому такой вариант является вполне вероятным, особенно учитывая заслуги испанского специалиста в молодежной сборной Украины.

У Сергея Реброва есть шанс справиться со скепсисом в свой адрес, есть все возможности это сделать, наверняка присутствует и желание посрамить критиков. У наставника сборной Украины нет только одного: времени. Результат нужен уже сейчас, начиная с игры против Новой Зеландии.

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