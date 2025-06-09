Хто очолить збірну України в разі дострокового відходу Реброва

Сергій Ребров працює з командою на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров знову опинився під вогнем критики. Його команда поступилася збірній Канаді з великим рахунком 2:4.

Наставник "синьо-жовтих" придумав досить незграбне виправдання цьому результату, нагадує портал Новини.LIVE.

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Сергій Ребров заявив про те, що його підопічні розуміли — матч із Канадою є товариським. Саме тому вони не продемонстрували свою найкращу гру. Наставник "Чорноморця" Олександр Кучер нагадав про акліматизацію після перельоту, яку українці не встигли пройти.

Гравці збірної України перед матчем із Канадою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Проте підсумок залишається плачевним. У червні 2024 року збірна України розгромно програла Румунії на чемпіонаті Європи, рік потому вона поступилася Канаді. За 12 місяців "синьо-жовтим" доведеться зіграти на Кубку Світу, якщо команда проб'ється крізь сито відбору. Вже за три місяці українцям доведеться зіткнутися з будовою атаки збірної Франції в особі Кіліана Мбаппе, Дезіре Дуе та Усмана Дембеле. І вболівальники не без причини побоюються нового розгрому.

Підготовка до матчу з Новою Зеландією проходить без посмішок. Фото: instagram.com/uafukraine/

Реброва знову критикують

Традиційно після нового фіаско збірної України під вогнем критики опинився головний тренер команди. Частина експертів і вболівальники закликають Сергія Реброва вжити заходів перед офіційними поєдинками "синьо-жовтих". Уже 11 червня на збірну України чекає контрольний спаринг із Новою Зеландією, який продемонструє, яких висновків дійшов 51-річний фахівець із поразки від Канади.

Контракт Реброва з УАФ діє до середини літа 2026 року. До старту відбору на Кубок Світу залишилося три місяці, і міняти тренера в такій ситуації надто пізно, ніхто не ризикуватиме атмосферою в команді та її шансами пробитися на Мундіаль.

Андрій Лунін може повернутися у ворота команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Однак якщо Україна вже в перших матчах відбору на ЧС-2026 втратить шанси вийти на турнір, відставка наставника майже напевно відбудеться негайно. Чи є у президента УАФ варіанти із заміною Сергія Реброва? Хочеться вірити, що так, але вони зі зрозумілих причин не озвучуються.

У пресі мусуються різні чутки. Називають імена колишнього наставника національної команди Олександра Петракова, а також відомих українських тренерів Юрія Максимова та Віктора Скрипника. Роман Григорчук та Юрій Вернидуб також у списку потенційної заміни Сергію Реброву.

Але головним кандидатом на роль нового наставника збірної України може стати Унаї Мельгоса, який уже давно й успішно працює з молодіжним складом "синьо-жовтих". Усі національні команди з футболу працюють та розвиваються за однією схемою, тож такий варіант є цілком вірогідним, особливо з огляду на заслуги іспанського фахівця в молодіжній збірній України.

У Сергія Реброва є шанс впоратися зі скепсисом на свою адресу, є всі можливості це зробити, напевно є і бажання осоромити критиків. У наставника збірної України немає тільки одного: часу. Результат потрібен уже зараз, починаючи з гри проти Нової Зеландії.

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