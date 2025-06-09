Допинг-проба Мудрика — когда назовут срок дисквалификации игрока

Михаил Мудрик на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Одной из объективных причин поражения сборной Украины в товарищеском матче с Канадой стало отсутствие в составе "сине-желтых" одного из лидеров команды. Болельщики уже начали привыкать к тому, что Михаил Мудрик перестал выходить на поле.

Сам футболист, его клуб "Челси" и сборная Украины не комментируют информацию о дисквалификации Мудрика, но кое-что об этом все же известно, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Михаил Мудрик не появляется на поле уже больше полугода. Известно, что его первая допинг-проба оказалась положительной. Результат повторной пробы должен был стать известен еще в феврале. В то же время сам игрок и болельщики сборной Украины могли услышать вердикт о том, на какое время вингер будет отлучен от футбола. Но информация об этом так и не появилась.

Михаил Мудрик перед матчем сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Что известно о будущем Мудрика

Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, дело украинского футболиста находится под контролем юристов. Они защищают Михаила Мудрика и тщательно контролируют информацию, которая появляется в прессе.

"В истории спорта нет аналогичных случаев, когда информация о допинге или вердикте не разглашается. Я не понимаю, почему нам не говорят о том, что было в пробе Б, но рано или поздно эта информация появится. В любом случае мы ждем вердикт WADA и версию юристов, которые занимаются делом Мудрика", — сообщил журналист.

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