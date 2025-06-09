Допінг-проба Мудрика — коли назвуть термін дискваліфікації гравця

Михайло Мудрик на тренуванні збірної України. Фото: УАФ

Однією з об'єктивних причин поразки збірної України в товариському матчі з Канадою стала відсутність у складі "синьо-жовтих" одного з лідерів команди. Уболівальники вже почали звикати до того, що Михайло Мудрик перестав виходити на поле.

Сам футболіст, його клуб "Челсі" та збірна України не коментують інформацію про дискваліфікацію Мудрика, але дещо про це все ж відомо, повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Михайло Мудрик не з'являється на полі вже понад пів року. Відомо, що його перша допінг-проба виявилася позитивною. Результат повторної проби мав стати відомий ще в лютому. Водночас сам гравець та вболівальники збірної України могли почути вердикт про те, на який час вінгер буде відлучений від футболу. Але інформація про це так і не з'явилася.

Михайло Мудрик перед матчем збірної України. Фото: скріншот YouTube

Що відомо про майбутнє Мудрика

Згідно з інформацією журналіста Михайла Співаковського, справа українського футболіста перебуває під контролем юристів. Вони захищають Михайла Мудрика і ретельно контролюють інформацію, яка з'являється в пресі.

"В історії спорту немає аналогічних випадків, коли інформація про допінг або вердикт не розголошується. Я не розумію, чому нам не говорять про те, що було в пробі Б, але рано чи пізно ця інформація з'явиться. У будь-якому разі ми чекаємо вердикт WADA і версію юристів, які займаються справою Мудрика", — повідомив журналіст.

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