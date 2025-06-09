ПСЖ хочет Забарного, но Борнмут не отпустит из-за Динамо и Ливерпуля

Илья Забарный. Фото: УАФ

Французский "ПСЖ" сейчас ведет тяжелые переговоры по трансферу украинского центрбека "Борнмута" Ильи Забарного. Сейчас французы не хотят платить 70 млн евро, которые хотят англичане.

Проблема в переговорах возникает потому, что у киевского "Динамо" есть процент от перепродажи, сообщил Telegram-канал "Динамо Киев INSIDE".

Реклама

Читайте также:

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Сколько "Динамо" получит за Забарного

"Динамо" сохранило себе 20% от перепродажи Забарного, что было прописано в соглашении с "Борнмутом". Это условие стало причиной того, что англичане во время переговоров завышают на 20% реальную стоимость игрока.

К тому же "Борнмут" не желает терять сразу трех ключевых защитников в межсезонье, в частности Забарного и Милоша Керкеза, после продажи Дина Хейсена в "Реал". Если "Ливерпуль" купит Керкеза первым, то трансфер Ильи под угрозой.

За венгра Керкеза "Борнмут" не обязан делиться прибылью, что повышает шансы на его трансфер. Пока позиция "вишен" категорична — одновременный уход обоих защитников не планируется.

Если же "ПСЖ" заплатит "Борнмуту" 70 млн евро, то "Динамо" получит 14 млн евро.

Напомним, стала известна возможная замена Сергея Реброва в национальной команде.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик и его представители скрывают результаты второй допинг-пробы.

"Александрия" рассматривает украинских тренеров на следующий сезон УПЛ.

Португалец Криштиану Роналду в 40 лет высказался относительно критики в сторону 17-летнего Ламина Ямала. который провалил финал Лиги наций.