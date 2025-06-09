Кто возглавит Александрию — в списке есть иностранцы

Младен Бартулович перед матчем в Украине. Фото: УНИАН

"Александрия" до сих пор не назначила нового главного тренера, хотя после ухода Руслана Ротаня из клуба прошло больше недели. Однако уже в ближайшее время вице-чемпион Украины может представить наставника.

В списке "Александрии" находятся как украинские тренеры, так и зарубежные специалисты, сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Игроки "Александрии" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Кто возглавит "Александрию"

Тренер Руслан Ротань и лидер средней линии Иван Калюжный станут не единственными потерями команды. Еще несколько игроков могут уйти в "Полесье" вслед за бывшим наставником.

Главным претендентом на тренерский пост в "Александрии" стал Младен Бартулович. Однако пока не известно, уйдет ли 38-летний хорватский специалист из луганской "Зари". Также журналист Михаил Спиваковский сообщил, что в списке потенциальных кандидатов "Александрии" есть известные украинские наставники, а также зарубежные специалисты. Однако конкретные фамилии пока не названы.

Напомним, "Полесье" собирается предложить контракты сразу нескольким игрокам "Александрии".

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