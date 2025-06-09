Хто очолить Александрію — у списку є іноземці

Младен Бартулович перед матчем в Україні. Фото: УНІАН

"Олександрія" досі не призначила нового головного тренера, хоча після відходу Руслана Ротаня з клубу минуло понад тиждень. Однак уже найближчим часом віцечемпіон України може представити наставника.

У списку "Олександрії" є як українські тренери, так і закордонні фахівці, повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Гравці "Олександрії" святкують гол. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Хто очолить "Олександрію"

Тренер Руслан Ротань та лідер середньої лінії Іван Калюжний стануть не єдиними втратами команди. Ще декілька гравців можуть піти в "Полісся" слідом за колишнім наставником.

Головним претендентом на тренерську посаду в "Олександрії" став Младен Бартулович. Однак поки не відомо, чи піде 38-річний хорватський фахівець із луганської "Зорі". Також журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у списку потенційних кандидатів "Олександрії" є відомі українські наставники, а також зарубіжні фахівці. Однак конкретних прізвищ поки що не названо.

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