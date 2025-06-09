Ротань запросить у Полісся відразу трьох гравців Олександрії

Теді Цара святкує гол у складі "Олександрії". Фото: instagram.com/tedicara22/

Житомирське "Полісся" готується до нового сезону. Клуб уже представив Руслана Ротаня як нового головного тренера, а тепер активно працює на літньому трансферному ринку.

Гравці "Олександрії" фігурують у списку потенційних новачків "Полісся", повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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"Полісся" збирається значно посилити склад напередодні старту сезону 2025/2026. Команда з Житомира боротиметься за місце в трійці найкращих учасників української Прем'єр-ліги. Очікується, що амбітний клуб підпише щонайменше трьох або чотирьох нових гравців.

Руслан Ротань під час матчу. Фото: УНІАН

Які трансфери готує "Полісся"

Уже давно відомо про інтерес житомирської команди до універсального футболіста Володимира Шепелєва, який минулого сезону встиг пограти за "Динамо" та "Олександрію". Також новачком "Полісся" може стати воротар "Олександрії" Георгій Єрмаков.

Саме колишня команда Руслана Ротаня стане основним донором для "Полісся" в літнє міжсезоння. Очікується, що контракти з житомирським клубом також підпишуть захисник Олександр Мартинюк та албанський півзахисник Теді Цара.

"У цьому варіанті Цара виглядає, як пряма загроза Олександру Назаренку, який, своєю чергою, є прямою загрозою для Олексія Гуцуляка. А ось ситуація з найкращим бомбардиром команди в другому колі минулого сезону Факундо Батістою залишається незрозумілою. Він справді наляканий вибухом, який пролунав поруч із квартирою футболіста", — розповів Михайло Співаковський.

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