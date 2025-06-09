Владислав Ванат зацікавив відомий англійський клуб

Владислав Ванат в оточенні суперників. Фото: УНІАН

Форвард збірної України та "Динамо" Владислав Ванат може стати головним трансфером київського клубу цього літа. З усіх гравців основного складу "біло-синіх" саме нападник має найкращі шанси на трансфер.

За Ванатом спостерігають декілька відомих клубів, і серед них уже визначився фаворит, повідомляє "ТаТоТаке".

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Клуб з Англії вже давно стежить за 22-річним нападником і, за деякими даними, готовий зробити офіційну пропозицію найближчим часом. Особливо активно ситуація може розвинутися після виступів Владислава Ваната на молодіжному чемпіонаті Європи U-21, де він гратиме за збірну України.

Владислав Ванат забиває гол. Фото: УНІАН

Куди може перейти Ванат

Контракт форварда з "Динамо" розрахований до літа 2026 року, а сам клуб не має наміру відпускати свого найкращого бомбардира за скромну суму. Однак пропозиція на рівні 20 мільйонів євро, як очікується, може змінити позицію киян. За словами Михайла Співаковського, саме англійський "Сандерленд" став основним претендентом на українського нападника.

"Я досі вважаю, що конкретика навколо гравців "Динамо" можлива тільки у випадку з Ванатом. І якщо "Сандерленд" запропонує за нього не менше 20 мільйонів євро — особливо після Євро, — це буде серйозна заявка на трансфер", — пояснив Співаковський.

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