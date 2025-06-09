Владислав Ванат заинтересовал известный английский клуб

Владислав Ванат в окружении соперников. Фото: УНИАН

Форвард сборной Украины и "Динамо" Владислав Ванат может стать главным трансфером киевского клуба этим летом. Их всех игроков основного состава "бело-синих" именно нападающий имеет наилучшие шансы на трансфер.

За Ванатом наблюдают несколько известных клубов, и среди них уже определился фаворит, сообщает "ТаТоТаке".

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Клуб из Англии уже давно следит за 22-летним нападающим и, по некоторым данным, готов сделать официальное предложение в ближайшее время. Особенно активно ситуация может развиться после выступлений Владислава Ваната на молодежном чемпионате Европы U-21, где он будет играть за сборную Украины.

Владислав Ванат забивает гол. Фото: УНИАН

Куда может перейти Ванат

Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года, а сам клуб не намерен отпускать своего лучшего бомбардира за скромную сумму. Однако предложение на уровне 20 миллионов евро, как ожидается, может изменить позицию киевлян. По словам Михаила Спиваковского, именно английский "Сандерленд" стал основным претендентом на украинского нападающего.

"Я до сих пор считаю, что конкретика вокруг игроков "Динамо" возможна только в случае с Ванатом. И если "Сандерленд" предложит за него не менее 20 миллионов евро — особенно после Евро, — это будет серьезная заявка на трансфер", — объяснил Спиваковский.

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