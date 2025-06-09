Ротань пригласит в Полесье сразу трех игроков Александрии

Теди Цара празднует гол в составе "Александрии". Фото: instagram.com/tedicara22/

Житомирское "Полесье" готовится к новому сезону. Клуб уже представил Руслана Ротаня в качестве нового главного тренера, а теперь активно работает на летнем трансферном рынке.

Игроки "Александрии" фигурируют в списке потенциальных новичков "Полесья", сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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Руслан Ротань во время матча. Фото: УНИАН

Какие трансферы готовит "Полесье"

Уже давно известно об интересе житомирской команды к универсальному футболисту Владимиру Шепелеву, который в прошлом сезоне успел поиграть за "Динамо" и "Александрию". Также новичком "Полесья" может стать вратарь "Александрии" Георгий Ермаков.

Именно бывшая команда Руслана Ротаня станет основным донором для "Полесья" в летнее межсезонье. Ожидается, что контракты с житомирским клубом также подпишут защитник Александр Мартынюк и албанский полузащитник Теди Цара.

"В этом варианте Цара выглядит, как прямая угроза Александру Назаренко, который, в свою очередь, является прямой угрозой для Алексея Гуцуляка. А вот ситуация с лучшим бомбардиром команды во втором круге прошлого сезона Факундо Батистой остается непонятной. Он действительно напуган взрывом, который прозвучал рядом с квартирой футболиста", — рассказал Михаил Спиваковский.

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