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Главная Спорт Полесье претендует на звезд Динамо, Александрии и других клубов

Полесье претендует на звезд Динамо, Александрии и других клубов

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Дата публикации 9 июня 2025 12:45
Ротань пригласит в Полесье сразу трех игроков Александрии
Теди Цара празднует гол в составе "Александрии". Фото: instagram.com/tedicara22/

Житомирское "Полесье" готовится к новому сезону. Клуб уже представил Руслана Ротаня в качестве нового главного тренера, а теперь активно работает на летнем трансферном рынке

Игроки "Александрии" фигурируют в списке потенциальных новичков "Полесья", сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке". 

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"Полесье" собирается значительно усилить состав накануне старта сезона 2025/2026. Команда из Житомира будет бороться за место в тройке лучших участников украинской Премьер-лиги. Ожидается, что амбициозный клуб подпишет как минимум трех или четырех новых игроков. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время матча. Фото: УНИАН

Какие трансферы готовит "Полесье" 

Уже давно известно об интересе житомирской команды к универсальному футболисту Владимиру Шепелеву, который в прошлом сезоне успел поиграть за "Динамо" и "Александрию". Также новичком "Полесья" может стать вратарь "Александрии" Георгий Ермаков. 

Именно бывшая команда Руслана Ротаня станет основным донором для "Полесья" в летнее межсезонье. Ожидается, что контракты с житомирским клубом также подпишут защитник Александр Мартынюк и албанский полузащитник Теди Цара.

"В этом варианте Цара выглядит, как прямая угроза Александру Назаренко, который, в свою очередь, является прямой угрозой для Алексея Гуцуляка. А вот ситуация с лучшим бомбардиром команды во втором круге прошлого сезона Факундо Батистой остается непонятной. Он действительно напуган взрывом, который прозвучал рядом с квартирой футболиста", — рассказал Михаил Спиваковский. 

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спорт футбол Футбол трансферы Руслан Ротань Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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