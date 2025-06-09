Ротань пригласит в Полесье сразу трех игроков Александрии

Полесье претендует на звезд Динамо, Александрии и других клубов
Житомирское "Полесье" готовится к новому сезону. Клуб уже представил Руслана Ротаня в качестве нового главного тренера, а теперь активно работает на летнем трансферном рынке.
Игроки "Александрии" фигурируют в списке потенциальных новичков "Полесья", сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
"Полесье" собирается значительно усилить состав накануне старта сезона 2025/2026. Команда из Житомира будет бороться за место в тройке лучших участников украинской Премьер-лиги. Ожидается, что амбициозный клуб подпишет как минимум трех или четырех новых игроков.
Какие трансферы готовит "Полесье"
Уже давно известно об интересе житомирской команды к универсальному футболисту Владимиру Шепелеву, который в прошлом сезоне успел поиграть за "Динамо" и "Александрию". Также новичком "Полесья" может стать вратарь "Александрии" Георгий Ермаков.
Именно бывшая команда Руслана Ротаня станет основным донором для "Полесья" в летнее межсезонье. Ожидается, что контракты с житомирским клубом также подпишут защитник Александр Мартынюк и албанский полузащитник Теди Цара.
"В этом варианте Цара выглядит, как прямая угроза Александру Назаренко, который, в свою очередь, является прямой угрозой для Алексея Гуцуляка. А вот ситуация с лучшим бомбардиром команды во втором круге прошлого сезона Факундо Батистой остается непонятной. Он действительно напуган взрывом, который прозвучал рядом с квартирой футболиста", — рассказал Михаил Спиваковский.
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