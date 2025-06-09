ПСЖ хоче Забарного, але Борнмут не відпустить через Динамо та Ліверпуль

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Французький "ПСЖ" наразі веде важкі перемовини щодо трансферу українського центрбека "Борнмута" Іллі Забарного. Наразі французи не хочуть платити 70 млн євро, які хочуть англійці.

Проблема в переговорах виникає тому, що у київського "Динамо" є відсоток від перепродажу, повідомив Telegram-канал "Динамо Київ INSIDE".

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Скільки "Динамо" отримає за Забарного

"Динамо" зберегло собі 20% від перепродажу Забарного, що було прописано в угоді з "Борнмутом". Ця умова стала причиною тому, що англійці під час перемовин завищують на 20% реальну вартість гравця.

До того ж "Борнмут" не бажає втрачати одразу трьох ключових захисників у міжсезоння, зокрема Забарного та Мілоша Керкеза, після продажу Діна Хейсена до "Реала". Якщо "Ліверпуль" купить Керкеза першим, то трансфер Іллі під загрозою.

За угорця Керкеза "Борнмут" не зобов’язаний ділитися прибутком, що підвищує шанси його трансфер. Поки позиція "вишень" категорична — одночасний відхід обох захисників не планується.

Якщо ж "ПСЖ" заплатить "Борнмуту" 70 млн євро, то "Динамо" отримає 14 млн євро.

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