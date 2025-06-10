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Головна Спорт Колишній лідер Динамо перейде в Металіст 1925

Колишній лідер Динамо перейде в Металіст 1925

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Дата публікації: 10 червня 2025 21:43
Шепелєв не приєднається до Полісся — півзахисник переходить у Металіст 1925
Володимир Шепелєв. Фото: ФК "Олександрія"

У житомирському "Поліссі" новий головний тренер хотів запросити Володимира Шепелєва. Половину минулого сезону спеціаліст успішно тренував півзахисника в "Олександрії".

Однак, футболіст перейде в "Металіст 1925", повідомив паблік INSIDE UPL.

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Володимир Шепелєв. Фото: ФК "Олександрія"

Шепелєв йде не в "Полісся"

Після завершення контракту з "Олександрією" 28-річний півзахисник вибирав серед "Металіста 1925", який базується в Києві та "Полісся". При цьому, харківський клуб активніше вів перемовини.

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Ротань бажав бачити Шепелєва, однак перенасиченість центру півзахисту ускладнила трансфер. У клубі так багато гравців центру поля, що вони розглядають оренду двох своїх гравців, включно з легіонером із Ізраїлю.

Також Шепелєву пропонують варіанти в Європі з  угорською "Академією Пушкаша" та румунським клубом.

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Нагадаємо, ексгравець "Динамо" та збірної України Артем Мілевський став фігурантом скандалу — що з ним трапилось.

Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко обнімався з відомою блогеркою.

Після чергової атаки росіян на Київ постраждав відомий стадіон "Спартак".

Головним тренером збірної України після Сергія Реброва може стати його колишній помічник.

футбол Футбол трансфери Олександрія ФК Металіст 1925 Володимир Шепелєв
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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