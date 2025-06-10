Шепелєв не приєднається до Полісся — півзахисник переходить у Металіст 1925

Володимир Шепелєв. Фото: ФК "Олександрія"

У житомирському "Поліссі" новий головний тренер хотів запросити Володимира Шепелєва. Половину минулого сезону спеціаліст успішно тренував півзахисника в "Олександрії".

Однак, футболіст перейде в "Металіст 1925", повідомив паблік INSIDE UPL.

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Володимир Шепелєв. Фото: ФК "Олександрія"

Шепелєв йде не в "Полісся"

Після завершення контракту з "Олександрією" 28-річний півзахисник вибирав серед "Металіста 1925", який базується в Києві та "Полісся". При цьому, харківський клуб активніше вів перемовини.

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Ротань бажав бачити Шепелєва, однак перенасиченість центру півзахисту ускладнила трансфер. У клубі так багато гравців центру поля, що вони розглядають оренду двох своїх гравців, включно з легіонером із Ізраїлю.

Також Шепелєву пропонують варіанти в Європі з угорською "Академією Пушкаша" та румунським клубом.

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