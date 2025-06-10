Російські дрони пошкодили відомий стадіон у Києві

Наслідки удару по Києву, стадіон "Спартак". Фото: dynamo.kiev.ua

У ніч проти 10 червня Росія провела масований удар по Києву з використанням десятків крилатих і балістичних ракет, а також до 315 ударних дронів типу Shahed. За даними ППО, з 322 повітряних цілей 284 було збито, але атака спричинила пожежі та руйнування в семи районах столиці.

Частково постраждав й стадіон "Спартак" у Подільському районі міста, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Пошкоджено бігові доріжки, адміністративну будівлю та спортивний інвентар на стадіоні "Спартак". За попередніми даними, на території стадіону було виявлено уламки дрона.

Руйнування на стадіоні "Спартак". Фото: dynamo.kiev.ua

Стадіон "Спартак" (відкрито 1934 року) є багатофункціональною ареною на 5 000 місць, яку використовують для регбі та легкоатлетичних змагань. Крім бігових доріжок, тут є сектори для метань, закриті спортивні зали, сауна та готель для спортсменів.

Пошкодження спортивної інфраструктури

Крім "Спартака", під удари потрапили й інші спортивні об'єкти Києва. Оцінка пошкоджень у столичних спортивних комплексах та тенісних кортах триває, після чого буде готовий загальний звіт.

Пошуки та розчищення здійснюють співробітники ДСНС та комунальних служб, які зіткнулися з наслідками потужного ракетно-дронового удару по столиці.

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