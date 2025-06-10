Російські дрони пошкодили відомий стадіон у Києві

Відомий стадіон у Києві пошкоджено після удару дроном РФ
У ніч проти 10 червня Росія провела масований удар по Києву з використанням десятків крилатих і балістичних ракет, а також до 315 ударних дронів типу Shahed. За даними ППО, з 322 повітряних цілей 284 було збито, але атака спричинила пожежі та руйнування в семи районах столиці.
Частково постраждав й стадіон "Спартак" у Подільському районі міста, повідомляє портал Новини.LIVE.
Пошкоджено бігові доріжки, адміністративну будівлю та спортивний інвентар на стадіоні "Спартак". За попередніми даними, на території стадіону було виявлено уламки дрона.
Стадіон "Спартак" (відкрито 1934 року) є багатофункціональною ареною на 5 000 місць, яку використовують для регбі та легкоатлетичних змагань. Крім бігових доріжок, тут є сектори для метань, закриті спортивні зали, сауна та готель для спортсменів.
Пошкодження спортивної інфраструктури
Крім "Спартака", під удари потрапили й інші спортивні об'єкти Києва. Оцінка пошкоджень у столичних спортивних комплексах та тенісних кортах триває, після чого буде готовий загальний звіт.
Пошуки та розчищення здійснюють співробітники ДСНС та комунальних служб, які зіткнулися з наслідками потужного ракетно-дронового удару по столиці.
Нагадаємо, у головного тренера збірної України Сергія Реброва виникли великі проблеми напередодні важливих матчів.
Володимир Бражко не потрапив до заявки збірної України, але опинився в обіймах відомої теледіви.
Михайло Мудрик мовчить з приводу можливої дискваліфікації — журналіст назвав причину.
Ілля Забарний уже наступного тижня може підписати контракт із "ПСЖ" через рішення "Борнмута".
Читайте Новини.LIVE!