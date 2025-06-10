Российские дроны повредили известный стадион в Киеве

Последствия удара по Киеву, стадион "Спартак". Фото: dynamo.kiev.ua

В ночь на 10 июня Россия провела массированный удар по Киеву с использованием десятков крылатых и баллистических ракет, а также до 315 ударных дронов типа Shahed. По данным ПВО, из 322 воздушных целей 284 были сбиты, но атака вызвала пожары и разрушения в семи районах столицы.

Частично пострадал и стадион "Спартак" в Подольском районе города, сообщает портал Новини.LIVE.

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Повреждены беговые дорожки, административное здание и спортивный инвентарь на стадион "Спартак". По предварительным данным, на территории стадиона были обнаружены обломки дрона.

Разрушения на стадионе "Спартак". Фото: dynamo.kiev.ua

Стадион "Спартак" (открыт в 1934 году) является многофункциональной ареной на 5 000 мест, используемой для регби и легкоатлетических соревнований. Помимо беговых дорожек, здесь есть сектора для метаний, закрытые спортивные залы, сауна и гостиница для спортсменов.

Повреждения спортивной инфраструктуры

Кроме "Спартака", под удары попали и другие спортивные объекты Киева. Оценка повреждений в столичных спортивных комплексах и теннисных кортов продолжается, после чего будет готов общий отчет.

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