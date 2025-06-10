Бражко и Квиткова вновь засветились вместе публично

Владимир Бражко после матча молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Украинский футболист "Динамо" Владимир Бражко и блогер Дарья Квиткова вновь оказались в центре внимания. Их заметили вместе на одном из общественных мероприятий. Появления пары активно обсуждаются в соцсетях и медиа.

На этот раз внимание привлекло видео, опубликованное на YouTube-канале "ВЗБІРНА".

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В ролике видно, как Владимира Бражко провожает девушка перед выездом на игру национальной сборной. Нежный объятия и поцелуй подтвердили близость пары.

Дарья Квиткова позирует для селфи. Фото: instagram.com/kvittkova/

Ранее их уже видели вместе на свадьбе футболиста Максима Дячука, а слухи о романтических отношениях муссировались несколько месяцев. Фото и сторис с их появлением подогревали интерес публики.

Подтверждение на видео

Видео с YouTube и TikTok ясно демонстрирует, что Бражко нежно обнимает девушку и целует ее в щеку прямо на публике. Пользователи соцсетей уже назвали это "официальным подтверждением" их отношений.

Дарья Квиткова и Владимир Бражко. Фото: скриншот YouTube

Завершает картину то, что ни Бражко, ни Квиткова пока не делали заявления, но публичные проявления чувств говорят сами за себя. В настоящее время полузащитник "Динамо" выступает за молодежную сборную Украины U‑21.

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