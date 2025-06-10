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Головна Спорт Закоханих Бражка та Квіткову знову побачили разом

Закоханих Бражка та Квіткову знову побачили разом

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 09:48
Бражко та Квіткова знову засвітилися разом публічно
Володимир Бражко після матчу молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Український футболіст "Динамо" Володимир Бражко та блогерка Дар'я Квіткова знову опинилися в центрі уваги. Їх помітили разом на одному з громадських заходів. Появи пари активно обговорюються в соцмережах і медіа.

Цього разу увагу привернуло відео, опубліковане на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

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У ролику видно, як Володимира Бражка проводжає дівчина перед виїздом на гру національної збірної. Ніжні обійми та поцілунок підтвердили близькість пари.

Дарья Квиткова
Дар'я Квіткова позує для селфі. Фото: instagram.com/kvittkova/

Раніше їх уже бачили разом на весіллі футболіста Максима Дячука, а чутки про романтичні стосунки мусувалися декілька місяців. Фото і сторіс з їхньою появою підігрівали інтерес публіки.

Підтвердження на відео

Відео з YouTube та TikTok ясно демонструє, що Бражко ніжно обіймає дівчину і цілує її в щоку просто на публіці. Користувачі соцмереж уже назвали це "офіційним підтвердженням" їхніх стосунків.

Дарья Квиткова и Владимир Бражко
Дар'я Квіткова та Володимир Бражко. Фото: скріншот YouTube

Завершує картину те, що ні Бражко, ні Квіткова поки не робили заяви, але публічні прояви почуттів говорять самі за себе. Наразі півзахисник "Динамо" виступає за молодіжну збірну України U-21.

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Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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