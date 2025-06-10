Шепелев не присоединится к Полесью — полузащитник переходит в Металлист 1925

Владимир Шепелев. Фото: ФК "Александрия"

В житомирском "Полесье" новый главный тренер хотел пригласить Владимира Шепелева. Половину прошлого сезона специалист успешно тренировал полузащитника в "Александрии".

Однако, футболист перейдет в "Металлист 1925", сообщил паблик INSIDE UPL.

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Шепелев уходит не в "Полесье"

После завершения контракта с "Александрией" 28-летний полузащитник выбирал среди "Металлиста 1925", который базируется в Киеве и "Полесья". При этом, харьковский клуб активнее вел переговоры.

Ротань желал видеть Шепелева, однако перенасыщенность центра полузащиты усложнила трансфер. В клубе так много игроков центра поля, что они рассматривают аренду двух своих игроков, включая легионера из Израиля.

Также Шепелеву предлагают варианты в Европе с венгерской "Академией Пушкаша" и румынским клубом.

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