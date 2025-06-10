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Главная Спорт Бывший лидер Динамо перейдет в Металлист 1925

Бывший лидер Динамо перейдет в Металлист 1925

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 21:43
Шепелев не присоединится к Полесью — полузащитник переходит в Металлист 1925
Владимир Шепелев. Фото: ФК "Александрия"

В житомирском "Полесье" новый главный тренер хотел пригласить Владимира Шепелева. Половину прошлого сезона специалист успешно тренировал полузащитника в "Александрии".

Однако, футболист перейдет в "Металлист 1925", сообщил паблик INSIDE UPL.

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Владимир Шепелев. Фото: ФК "Александрия"

Шепелев уходит не в "Полесье"

После завершения контракта с "Александрией" 28-летний полузащитник выбирал среди "Металлиста 1925", который базируется в Киеве и "Полесья". При этом, харьковский клуб активнее вел переговоры.

Ротань желал видеть Шепелева, однако перенасыщенность центра полузащиты усложнила трансфер. В клубе так много игроков центра поля, что они рассматривают аренду двух своих игроков, включая легионера из Израиля.

Также Шепелеву предлагают варианты в Европе с венгерской "Академией Пушкаша" и румынским клубом.

Напомним, экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал фигурантом скандала — что с ним случилось.

Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко обнимался с известной блогершей.

После очередной атаки россиян на Киев пострадал известный стадион "Спартак".

Главным тренером сборной Украины после Сергея Реброва может стать его бывший помощник.

футбол Футбол трансферы Александрия ФК Металлист 1925 Владимир Шепелев
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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