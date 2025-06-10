Милевский сцепился с болельщиком и попал в эпицентр скандала

Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова не сумел совладать с нервами. Главная звезда медиалиги попал в скандал из-за спора с болельщиком.

Милевский нагрубил одному из фанов в соцсети Instagram.

Реклама

Читайте также:

В понедельник, 9 июня, команда Артема Милевского IGNIS в домашнем матче второго тура медиалиги обыграл соперника под название ULTIMATE со счетом 4:3. Однако играющий тренер хозяев поля отметился не только игрой, но и участием в скандальной ситуации.

Артем Милевский (слева) после матча. Фото: instagram.com/timi1010/

Что произошло на поле и за его пределами

Победный гол IGNIS был забит после прямого удара с углового в конце противостояния. После этого эмоции игроков на поле достигли предела, на поле выбежали болельщики. Спустя несколько часов после матча один из фанов в грубой форме раскритиковал участников поединка.

"А что за футбол такой, когда судью посылают? Зрители выбегают на поле. Что это за дикость?" — написал болельщик.

Ответ Милевского. Фото: скриншот Instagram

Артем Милевский не стал молча терпеть обиду и лаконично ответил на это сообщение. Он посоветовал болельщику оставить мнение при себе.

"Завали свой рот, всегда было так, чайник", — написал Милевский.

Напомним, во время ракетной атаки на Киев пострадал легендарный столичный стадион.

Дарья Квиткова оказалась в объятиях Владимира Бражко на видео, которое было снято без ведома влюбленных.

Сергея Реброва в сборной Украины может заменить известный специалист.

У Михаила Мудрика есть четкие инструкции, как вести себя в ситуации с дисквалификацией.