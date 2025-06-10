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Главная Спорт Милевский снова оказался в центре серьезного скандала

Милевский снова оказался в центре серьезного скандала

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Дата публикации 10 июня 2025 14:01
Милевский сцепился с болельщиком и попал в эпицентр скандала
Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова не сумел совладать с нервами. Главная звезда медиалиги попал в скандал из-за спора с болельщиком. 

Милевский нагрубил одному из фанов в соцсети Instagram.

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В понедельник, 9 июня, команда Артема Милевского IGNIS в домашнем матче второго тура медиалиги обыграл соперника под название ULTIMATE со счетом 4:3. Однако играющий тренер хозяев поля отметился не только игрой, но и участием в скандальной ситуации. 

Артем Милевский
Артем Милевский (слева) после матча. Фото: instagram.com/timi1010/

Что произошло на поле и за его пределами 

Победный гол IGNIS был забит после прямого удара с углового в конце противостояния. После этого эмоции игроков на поле достигли предела, на поле выбежали болельщики. Спустя несколько часов после матча один из фанов в грубой форме раскритиковал участников поединка. 

"А что за футбол такой, когда судью посылают? Зрители выбегают на поле. Что это за дикость?" — написал болельщик. 

Артем Милевский
Ответ Милевского. Фото: скриншот Instagram

Артем Милевский не стал молча терпеть обиду и лаконично ответил на это сообщение. Он посоветовал болельщику оставить мнение при себе. 

"Завали свой рот, всегда было так, чайник", — написал Милевский.

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скандал спорт футбол Артем Милевский IGNIS
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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