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Главная Спорт Левандовский может завершить карьеру из-за конфликта

Левандовский может завершить карьеру из-за конфликта

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Дата публикации 10 июня 2025 13:09
Левандовский близок к уходу из команды из-за громкого скандала
Роберт Левандовский в матче за сборную Польши. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Конфликт Роберта Левандовского с главным тренером сборной Польши Михалом Пробежем обострился после того, как форвард "Барселоны" сообщил о ментальной усталости и отказался от участия в июньских матчах национальной команды.

Левандовский подчеркнул, что его решение обусловлено не только физическим состоянием, но и психологическим давлением после насыщенного сезона, сообщает Mundo Deportivo.

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Наставник сборной Польши воспринял решение Роберта Левандовского в качестве отказа от командной ответственности. Михал Пробеж принял решение лишить 36-летнего игрока "Барселоны" капитанской повязки, передав ее полузащитнику Петру Зелиньскому. 

Это решение было поддержано большинством игроков сборной, некоторые из которых выразили облегчение, считая, что лидерство в команде должно быть более коллективным. Польская федерация футбола также поддержала действия тренера, подчеркнув, что дисциплина и командный дух важнее индивидуальных заслуг. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский в матче чемпионата Испании. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Развитие скандала в Польше

Левандовский, в свою очередь, заявил, что пока Пробеж остается на посту, он не намерен возвращаться в сборную. Он выразил надежду на возможность вернуться в команду в будущем, когда ситуация изменится. В интервью он отметил, что сейчас чувствует боль и злость, но всегда относился к национальной команде с большой ответственностью и уважением.

"В связи с публикациями в СМИ, где утверждается, будто совет сборной выступил с инициативой сменить капитана, Польская футбольная ассоциация категорически опровергает эти сведения. Никакой встречи между тренером Михалом Пробежем и игроками не было — решение о капитане было принято исключительно наставником команды", — заявили в пресс-службе Федерации футбола Польши.

Роберт Левандовский считается главным бомбардиром в истории сборной Польши, на его счету 85 забитых мячей. Форвард представляет национальную команду с 2008 года.

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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