Левандовский близок к уходу из команды из-за громкого скандала

Роберт Левандовский в матче за сборную Польши. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Конфликт Роберта Левандовского с главным тренером сборной Польши Михалом Пробежем обострился после того, как форвард "Барселоны" сообщил о ментальной усталости и отказался от участия в июньских матчах национальной команды.

Левандовский подчеркнул, что его решение обусловлено не только физическим состоянием, но и психологическим давлением после насыщенного сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте также:

Наставник сборной Польши воспринял решение Роберта Левандовского в качестве отказа от командной ответственности. Михал Пробеж принял решение лишить 36-летнего игрока "Барселоны" капитанской повязки, передав ее полузащитнику Петру Зелиньскому.

Это решение было поддержано большинством игроков сборной, некоторые из которых выразили облегчение, считая, что лидерство в команде должно быть более коллективным. Польская федерация футбола также поддержала действия тренера, подчеркнув, что дисциплина и командный дух важнее индивидуальных заслуг.

Роберт Левандовский в матче чемпионата Испании. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Развитие скандала в Польше

Левандовский, в свою очередь, заявил, что пока Пробеж остается на посту, он не намерен возвращаться в сборную. Он выразил надежду на возможность вернуться в команду в будущем, когда ситуация изменится. В интервью он отметил, что сейчас чувствует боль и злость, но всегда относился к национальной команде с большой ответственностью и уважением.

"В связи с публикациями в СМИ, где утверждается, будто совет сборной выступил с инициативой сменить капитана, Польская футбольная ассоциация категорически опровергает эти сведения. Никакой встречи между тренером Михалом Пробежем и игроками не было — решение о капитане было принято исключительно наставником команды", — заявили в пресс-службе Федерации футбола Польши.

Роберт Левандовский считается главным бомбардиром в истории сборной Польши, на его счету 85 забитых мячей. Форвард представляет национальную команду с 2008 года.

Напомним, в ходе российской дроновой атаки на Киев пострадал известный спортивный стадион.

Владимир Бражко и Дарья Квиткова были замечены в объятиях друг друга.

Дисквалификация Михаила Мудрика — почему футболист не оглашает результаты пробы "Б"?

Кто может заменить Сергея Реброва в случае отставки тренера из сборной Украины.