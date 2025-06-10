Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левандовський може завершити кар'єру через конфлікт

Левандовський може завершити кар'єру через конфлікт

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 13:09
Левандовський близький до відходу з команди через гучний скандал
Роберт Левандовський у матчі за збірну Польщі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Конфлікт Роберта Левандовського з головним тренером збірної Польщі Міхалом Пробєжем загострився після того, як форвард "Барселони" повідомив про ментальну втому та відмовився від участі в червневих матчах національної команди.

Левандовський наголосив, що його рішення зумовлене не лише фізичним станом, а й психологічним тиском після насиченого сезону, повідомляє Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

Наставник збірної Польщі сприйняв рішення Роберта Левандовського як відмову від командної відповідальності. Міхал Пробеж ухвалив рішення позбавити 36-річного гравця "Барселони" капітанської пов'язки, передавши її півзахиснику Петру Зелінському.

Це рішення підтримала більшість гравців збірної, деякі з яких висловили полегшення, вважаючи, що лідерство в команді має бути більш колективним. Польська федерація футболу також підтримала дії тренера, підкресливши, що дисципліна та командний дух важливіші за індивідуальні заслуги.

Роберт Левандовский
Роберт Левандовський у матчі чемпіонату Іспанії. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Розвиток скандалу в Польщі

Левандовський, зі свого боку, заявив, що поки Пробеж залишається на посаді, він не має наміру повертатися до збірної. Він висловив надію на можливість повернутися в команду в майбутньому, коли ситуація зміниться. В інтерв'ю він зазначив, що зараз відчуває біль та злість, але завжди ставився до національної команди з великою відповідальністю і повагою.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ, де стверджується, ніби рада збірної виступила з ініціативою змінити капітана, Польська футбольна асоціація категорично спростовує ці відомості. Жодної зустрічі між тренером Міхалом Пробежем та гравцями не було — рішення про капітана ухвалив винятково наставник команди", — заявили у пресслужбі Федерації футболу Польщі.

Роберт Левандовський вважається головним бомбардиром в історії збірної Польщі, на його рахунку 85 забитих м'ячів. Форвард представляє національну команду з 2008 року.

Нагадаємо, під час російської дронової атаки на Київ постраждав відомий спортивний стадіон.

Володимир Бражко та Дар'я Квіткова були помічені в обіймах один одного.

Дискваліфікація Михайла Мудрика — чому футболіст не оголошує результати проби "Б"?

Хто може замінити Сергія Реброва в разі відставки тренера зі збірної України.

скандал спорт футбол Роберт Левандовський Збірна Польщі з футболу Барселона
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації