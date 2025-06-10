Левандовський близький до відходу з команди через гучний скандал

Роберт Левандовський у матчі за збірну Польщі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Конфлікт Роберта Левандовського з головним тренером збірної Польщі Міхалом Пробєжем загострився після того, як форвард "Барселони" повідомив про ментальну втому та відмовився від участі в червневих матчах національної команди.

Левандовський наголосив, що його рішення зумовлене не лише фізичним станом, а й психологічним тиском після насиченого сезону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Наставник збірної Польщі сприйняв рішення Роберта Левандовського як відмову від командної відповідальності. Міхал Пробеж ухвалив рішення позбавити 36-річного гравця "Барселони" капітанської пов'язки, передавши її півзахиснику Петру Зелінському.

Це рішення підтримала більшість гравців збірної, деякі з яких висловили полегшення, вважаючи, що лідерство в команді має бути більш колективним. Польська федерація футболу також підтримала дії тренера, підкресливши, що дисципліна та командний дух важливіші за індивідуальні заслуги.

Роберт Левандовський у матчі чемпіонату Іспанії. Фото: Reuters/Pankra Nieto

Розвиток скандалу в Польщі

Левандовський, зі свого боку, заявив, що поки Пробеж залишається на посаді, він не має наміру повертатися до збірної. Він висловив надію на можливість повернутися в команду в майбутньому, коли ситуація зміниться. В інтерв'ю він зазначив, що зараз відчуває біль та злість, але завжди ставився до національної команди з великою відповідальністю і повагою.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ, де стверджується, ніби рада збірної виступила з ініціативою змінити капітана, Польська футбольна асоціація категорично спростовує ці відомості. Жодної зустрічі між тренером Міхалом Пробежем та гравцями не було — рішення про капітана ухвалив винятково наставник команди", — заявили у пресслужбі Федерації футболу Польщі.

Роберт Левандовський вважається головним бомбардиром в історії збірної Польщі, на його рахунку 85 забитих м'ячів. Форвард представляє національну команду з 2008 року.

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