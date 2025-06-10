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Головна Спорт Ребров пояснив, як зміниться гра України з Новою Зеландією

Ребров пояснив, як зміниться гра України з Новою Зеландією

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 08:53
Ребров пояснив, як збірна України гратиме з Новою Зеландією
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Збірна України готується до товариського матчу проти Нової Зеландії, який відбудеться 11 червня. Команда Сергія Реброва націлена на реванш після невдачі в грі з Канадою (2:4).

Наставник національної команди зазначив, що зараз найважливіше завдання полягає в тому, щоб виправити помилки, допущені раніше, і гідно завершити збір, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Підготовка до матчу Україна — Нова Зеландія проходить у стислі терміни: гравці щойно прибули в розташування збірної, і повноцінного тренувального процесу просто немає.

Сергей Ребров
Сергій Ребров на тренуванні. Фото: УАФ

Що Ребров сказав про збірну України

Попри обмеження за часом, Ребров підкреслює - настрій у футболістів бойовий. Усі розуміють, за кого грають і який це рівень відповідальності.

"Ми готуємося дуже серйозно. Треба поважати суперника, але зосередитися на своїй грі. У нас навіть немає повноцінного тренувального процесу, але ми намагаємося працювати. Дуже важливий настрій гравців — коли ми граємо за Україну, це зовсім інша справа", — заявив Ребров.

Нагадаємо, у головного тренера збірної України залишилося мало часу для виправлення помилок у команді.

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спорт футбол Збірна України з футболу Нова Зеландія Сергій Ребров
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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