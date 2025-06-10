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Главная Спорт Ребров объяснил, как изменится игра Украины с Новой Зеландией

Ребров объяснил, как изменится игра Украины с Новой Зеландией

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 08:53
Ребров объяснил, как сборная Украины будет играть с Новой Зеландией
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Сборная Украины готовится к товарищескому матчу против Новой Зеландии, который состоится 11 июня. Команда Сергея Реброва нацелена на реванш после неудачи в игре с Канадой (2:4).

Наставник национальной команды отметил, что сейчас важнейшая задача заключается в том, чтобы исправить ошибки, допущенные ранее, и достойно завершить сбор, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Сергей Ребров
Сергей Ребров на тренировке. Фото: УАФ

Что Ребров сказал о сборной Украины

Несмотря на ограничения по времени, Ребров подчеркивает — настрой у футболистов боевой. Все понимают, за кого играют и какой это уровень ответственности.

"Мы готовимся очень серьезно. Надо уважать соперника, но сосредоточиться на своей игре. У нас даже нет полноценного тренировочного процесса, но мы стараемся работать. Очень важен настрой игроков — когда мы играем за Украину, это совсем другое дело", — заявил Ребров. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Новая Зеландия Сергей Ребров
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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