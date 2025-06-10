В Украине есть красавица, которая достойно заменит Белодед, Бех-Романчук и Харлан

У Белодед как красавицы-дзюдоистки есть достойная замена — фото
В украинском олимпийском спорте всегда были такие красавицы, как Дарья Белодед, Марина Бех-Романчук и Ольга Харлан. Однако сейчас подрастает новое поколение, которое не менее красивое.
Одной из юных красавиц в украинском спорте является дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко, сообщил портал Новини.LIVE.
Анна пока непопулярна в соцсетях. Только в Instagram у нее 1897 фолловеров. При этом у девушки есть хорошая возможность роста, если она улучшит свои спортивные результаты.
В украинском спорте есть еще одна красавица
Олейник-Корнийко привлекает внимание своей естественной красотой и изящными чертами лица. Поэтому неудивительно, что она становится объектом восхищения среди мужчин.
Анна имеет стройную фигуру, что подчеркивает ее грациозные движения. Ее большие выразительные глаза и искренняя улыбка создают особый шарм, который очаровывает окружающих.
Среди юношей и молодежи Олейник-Корнийко сейчас является одной из самых успешных украинских дзюдоисток. Она становилась вице-чемпионкой Европы, побеждала на этапах Кубка Европы и получила звание лучшей спортсменки Украины среди кадетов.
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