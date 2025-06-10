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Главная Спорт У Белодед как красавицы-дзюдоистки есть достойная замена — фото

У Белодед как красавицы-дзюдоистки есть достойная замена — фото

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 07:26
В Украине есть красавица, которая достойно заменит Белодед, Бех-Романчук и Харлан
Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

В украинском олимпийском спорте всегда были такие красавицы, как Дарья Белодед, Марина Бех-Романчук и Ольга Харлан. Однако сейчас подрастает новое поколение, которое не менее красивое.

Одной из юных красавиц в украинском спорте является дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анна Олейник-Корнийко
Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна пока непопулярна в соцсетях. Только в Instagram у нее 1897 фолловеров. При этом у девушки есть хорошая возможность роста, если она улучшит свои спортивные результаты.

В украинском спорте есть еще одна красавица

Олейник-Корнийко привлекает внимание своей естественной красотой и изящными чертами лица. Поэтому неудивительно, что она становится объектом восхищения среди мужчин.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна имеет стройную фигуру, что подчеркивает ее грациозные движения. Ее большие выразительные глаза и искренняя улыбка создают особый шарм, который очаровывает окружающих.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Среди юношей и молодежи Олейник-Корнийко сейчас является одной из самых успешных украинских дзюдоисток. Она становилась вице-чемпионкой Европы, побеждала на этапах Кубка Европы и получила звание лучшей спортсменки Украины среди кадетов.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олейник-Корнийко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Напомним, в национальной сборной Украины надвигаются большие перемены на тренерской скамейке.

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Дарья Белодед Дзюдо Сборная Украины по дзюдо жены футболистов Анна Олейник-Корнийко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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