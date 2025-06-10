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Головна Спорт У Білодід, як красуні-дзюдоїстки, є гідна заміна — фото

У Білодід, як красуні-дзюдоїстки, є гідна заміна — фото

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Дата публікації: 10 червня 2025 07:26
В Україні є красуня, яка в достойно замінить Білодід, Бех-Романчук та Харлан
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

В українському олімпійському спорті завжди були красуні як Дарія Білодід, Марина Бех-Романчук та Ольга Харлан. Однак, наразі підростає нове покоління, яке не менш вродливе.

Однією з юних красунь в українському спорті є дзюдоїстка Анна Олійник-Корнійко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анна Олейник-Корнийко
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна поки непопулярна в соцмережах. Лише в Instagram у неї 1897 фоловерів. При цьому, у дівчини є хороша можливість росту, якщо вона покращить свої спортивні результати.

В українському спорті є ще одна красуня

Олійник-Корнійко привертає увагу своєю природною красою та витонченими рисами обличчя. Тому не дивно, що вона стає об’єктом захоплення серед чоловіків.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна має струнку фігуру, що підкреслює її граційні рухи. Її великі виразні очі та щира усмішка створюють особливий шарм, який зачаровує оточуючих.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Серед юнаків і молоді Олійник-Корнійко наразі є однією із найуспішніших українських дзюдоїсток. Вона ставала віцечемпіонкою Європи, перемагала на етапах Кубка Європи та отримала звання найкращої спортсменки України серед кадетів.

Анна Олейник-Корнийко
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Нагадаємо, у національній збірній України насуваються великі зміни на тренерській лавці.

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Дар'я Білодід Дзюдо Збірна України з дзюдо дружини футболістів Анна Олійник-Корнійко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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