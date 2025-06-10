В Україні є красуня, яка в достойно замінить Білодід, Бех-Романчук та Харлан

У Білодід, як красуні-дзюдоїстки, є гідна заміна — фото
В українському олімпійському спорті завжди були красуні як Дарія Білодід, Марина Бех-Романчук та Ольга Харлан. Однак, наразі підростає нове покоління, яке не менш вродливе.
Однією з юних красунь в українському спорті є дзюдоїстка Анна Олійник-Корнійко, повідомив портал Новини.LIVE.
Анна поки непопулярна в соцмережах. Лише в Instagram у неї 1897 фоловерів. При цьому, у дівчини є хороша можливість росту, якщо вона покращить свої спортивні результати.
В українському спорті є ще одна красуня
Олійник-Корнійко привертає увагу своєю природною красою та витонченими рисами обличчя. Тому не дивно, що вона стає об’єктом захоплення серед чоловіків.
Анна має струнку фігуру, що підкреслює її граційні рухи. Її великі виразні очі та щира усмішка створюють особливий шарм, який зачаровує оточуючих.
Серед юнаків і молоді Олійник-Корнійко наразі є однією із найуспішніших українських дзюдоїсток. Вона ставала віцечемпіонкою Європи, перемагала на етапах Кубка Європи та отримала звання найкращої спортсменки України серед кадетів.
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