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Головна Спорт Мілевський знову опинився в центрі серйозного скандалу

Мілевський знову опинився в центрі серйозного скандалу

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Дата публікації: 10 червня 2025 14:01
Мілевський зчепився з уболівальником та потрапив в епіцентр скандалу
Артем Мілевський зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знову не зумів впоратися з нервами. Головна зірка медіаліги потрапив у скандал через суперечку з уболівальником.

Мілевський нагрубив одному з фанів у соцмережі Instagram.

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У понеділок, 9 червня, команда Артема Мілевського IGNIS у домашньому матчі другого туру медіаліги обіграла суперника під назвою ULTIMATE із рахунком 4:3. Проте граючий тренер господарів поля відзначився не тільки грою, а й участю в скандальній ситуації.

Артем Милевский
Артем Мілевський (ліворуч) після матчу. Фото: instagram.com/timi1010/

Що сталося на полі та за його межами

Переможний гол IGNIS був забитий після прямого удару з кутового наприкінці протистояння. Після цього емоції гравців на полі досягли межі, на поле вибігли вболівальники. За кілька годин після матчу один із фанів у грубій формі розкритикував учасників поєдинку.

"А що за футбол такий, коли суддю посилають? Глядачі вибігають на поле. Що це за дикість?" — написав уболівальник.

Артем Милевский
Відповідь Мілевського. Фото: скриншот Instagram

Артем Мілевський не став мовчки терпіти образу і лаконічно відповів на це повідомлення. Він порадив уболівальнику залишити думку при собі.

"Завали свій рот, завжди було так, чайнику", — написав Мілевський.

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скандал спорт футбол Артем Мілевський IGNIS
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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