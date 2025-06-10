Мілевський зчепився з уболівальником та потрапив в епіцентр скандалу

Мілевський знову опинився в центрі серйозного скандалу
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знову не зумів впоратися з нервами. Головна зірка медіаліги потрапив у скандал через суперечку з уболівальником.
Мілевський нагрубив одному з фанів у соцмережі Instagram.
У понеділок, 9 червня, команда Артема Мілевського IGNIS у домашньому матчі другого туру медіаліги обіграла суперника під назвою ULTIMATE із рахунком 4:3. Проте граючий тренер господарів поля відзначився не тільки грою, а й участю в скандальній ситуації.
Що сталося на полі та за його межами
Переможний гол IGNIS був забитий після прямого удару з кутового наприкінці протистояння. Після цього емоції гравців на полі досягли межі, на поле вибігли вболівальники. За кілька годин після матчу один із фанів у грубій формі розкритикував учасників поєдинку.
"А що за футбол такий, коли суддю посилають? Глядачі вибігають на поле. Що це за дикість?" — написав уболівальник.
Артем Мілевський не став мовчки терпіти образу і лаконічно відповів на це повідомлення. Він порадив уболівальнику залишити думку при собі.
"Завали свій рот, завжди було так, чайнику", — написав Мілевський.
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