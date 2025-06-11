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Головна Спорт Ребров поділився думкою про дискваліфікацію Мудрика

Ребров поділився думкою про дискваліфікацію Мудрика

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 14:07
Ребров висловився про ситуацію з Мудриком та його відстороненням
Сергій Ребров під час спілкування з журналістами. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з півзахисником Михайлом Мудриком. Футболіст раніше отримав тимчасову дискваліфікацію після позитивного допінг-тесту.

Ребров зазначив, що відсутність гравця відчувається особливо гостро, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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Михайло Мудрик пропускає вже не перші збори та матчі національної команди, і тренерський штаб сподівається на його якнайшвидше повернення. У штабі підкреслюють важливість його ролі в тактичній та ментальній структурі "синьо-жовтих".

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Що Ребров сказав про значення Мудрика для збірної

Тренер зізнався, що команді не вистачає динаміки та індивідуальних якостей Мудрика. Також він висловив підтримку футболістові та віру в те, що все вирішиться благополучно.

"Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він - важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно нам дуже допомагає. Ми сподіваємося, що він повернеться до збірної та, звісно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його", — заявив Ребров.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Сергій Ребров
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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