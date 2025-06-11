Ребров висловився про ситуацію з Мудриком та його відстороненням

Ребров поділився думкою про дискваліфікацію Мудрика
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з півзахисником Михайлом Мудриком. Футболіст раніше отримав тимчасову дискваліфікацію після позитивного допінг-тесту.
Ребров зазначив, що відсутність гравця відчувається особливо гостро, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".
Михайло Мудрик пропускає вже не перші збори та матчі національної команди, і тренерський штаб сподівається на його якнайшвидше повернення. У штабі підкреслюють важливість його ролі в тактичній та ментальній структурі "синьо-жовтих".
Що Ребров сказав про значення Мудрика для збірної
Тренер зізнався, що команді не вистачає динаміки та індивідуальних якостей Мудрика. Також він висловив підтримку футболістові та віру в те, що все вирішиться благополучно.
"Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він - важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно нам дуже допомагає. Ми сподіваємося, що він повернеться до збірної та, звісно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його", — заявив Ребров.
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