Ребров висловився про ситуацію з Мудриком та його відстороненням

Сергій Ребров під час спілкування з журналістами. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ситуацію з півзахисником Михайлом Мудриком. Футболіст раніше отримав тимчасову дискваліфікацію після позитивного допінг-тесту.

Ребров зазначив, що відсутність гравця відчувається особливо гостро, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

Реклама

Читайте також:

Михайло Мудрик пропускає вже не перші збори та матчі національної команди, і тренерський штаб сподівається на його якнайшвидше повернення. У штабі підкреслюють важливість його ролі в тактичній та ментальній структурі "синьо-жовтих".

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Що Ребров сказав про значення Мудрика для збірної

Тренер зізнався, що команді не вистачає динаміки та індивідуальних якостей Мудрика. Також він висловив підтримку футболістові та віру в те, що все вирішиться благополучно.

"Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він - важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно нам дуже допомагає. Ми сподіваємося, що він повернеться до збірної та, звісно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його", — заявив Ребров.

Нагадаємо, Роналду, Модрич та інші зірки раптово опинилися без клубів, а ми склали з них символічну збірну.

У Юлії Левченко та Ярослави Магучіх цього тижня буде шанс поборотися за престижні нагороди.

Володимир Шепелєв відмовить "Поліссю" заради трансферу в інший клуб.

Ілля Забарний встановить унікальний для України рекорд у світовому футболі.