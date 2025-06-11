Роналду, Модрич, Неймар — символічна збірна зірок без клубу

Лука Модрич у збірній Хорватії. Фото: Reuters/Antonio Bronic

Літнє трансферне вікно 2025 року вже встигло здивувати футбольний світ — і не тільки великими угодами, а й масштабом вільних агентів.

Декілька зіркових гравців покинули свої клуби без компенсації, ставши доступними для трансферів на правах вільних агентів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для більшості футболістів із цього списку підписання нового контракту з клубами є питанням часу. Деякі з гравців домовилися про переходи в інші команди на правах вільного агента. Але технічно вони поки що залишаються без клубів.

Неймара продовжують переслідувати травми. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Серед них є і легенди, і чинні лідери європейських чемпіонатів. До символічної збірної безробітних зірок могли б увійти гравці, здатні виграти Лігу чемпіонів.

Деякі вже знайшли нові команди, як Трент Александер-Арнолд чи Ерік Даєр. Інші залишаються в пошуку контракту. Нижче зібрані головні вільні агенти 2025 року за позиціями.

У Томаса Мюллера є три варіанти продовження кар'єри. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Символічна збірна вільних агентів 2025 року

Воротарі

Войцех Щенсний ("Барселона")

Кейлор Навас (колишній "ПСЖ")

Давид Де Хеа (тимчасово без клубу)

Захисники

Лукас Васкес ("Реал")

Рауль Альбіоль ("Вільярреал")

Томас Мюллер ("Баварія")

Стефан де Врей ("Інтер")

Александр Флоренці ("Мілан")

Крістофер Айєр ("Брентфорд")

Ніколас Тальяфіко ("Ліон")

Півзахисники

Лука Модрич ("Реал")

Кевін де Брюйне ("Ман Сіті")

Крістіан Еріксен ("МЮ")

Жоржиньо ("Арсенал" / "Фламенго")

Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті")

Томас Парті ("Арсенал")

Марко Вератті ("Аль-Арабі")

Нападники

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср")

Неймар ("Сантос")

Жонатан Давид ("Лілль")

Александр Ляказетт ("Ліон")

Лука Йович ("Мілан")

Каллум Вілсон ("Ньюкасл")

Хто ще може приєднатися?

Деякі клуби до останнього тримають інтригу — у гравців ще є шанси продовжити контракти або перейти в інші команди. Серед них: Лерой Сане ("Баварія"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Джібріль Сідібе ("Тулуза"), Рейнілдо ("Атлетіко").

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