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Головна Спорт Не тільки Модрич — символічна збірна вільних агентів

Не тільки Модрич — символічна збірна вільних агентів

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Дата публікації: 11 червня 2025 10:11
Роналду, Модрич, Неймар — символічна збірна зірок без клубу
Лука Модрич у збірній Хорватії. Фото: Reuters/Antonio Bronic

Літнє трансферне вікно 2025 року вже встигло здивувати футбольний світ — і не тільки великими угодами, а й масштабом вільних агентів.

Декілька зіркових гравців покинули свої клуби без компенсації, ставши доступними для трансферів на правах вільних агентів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для більшості футболістів із цього списку підписання нового контракту з клубами є питанням часу. Деякі з гравців домовилися про переходи в інші команди на правах вільного агента. Але технічно вони поки що залишаються без клубів.

Неймар
Неймара продовжують переслідувати травми. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

 

Серед них є і легенди, і чинні лідери європейських чемпіонатів. До символічної збірної безробітних зірок могли б увійти гравці, здатні виграти Лігу чемпіонів.

Деякі вже знайшли нові команди, як Трент Александер-Арнолд чи Ерік Даєр. Інші залишаються в пошуку контракту. Нижче зібрані головні вільні агенти 2025 року за позиціями.

Томас Мюллер
У Томаса Мюллера є три варіанти продовження кар'єри. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Символічна збірна вільних агентів 2025 року

Воротарі

  • Войцех Щенсний ("Барселона")
  • Кейлор Навас (колишній "ПСЖ")
  • Давид Де Хеа (тимчасово без клубу)

Захисники

  • Лукас Васкес ("Реал")
  • Рауль Альбіоль ("Вільярреал")
  • Томас Мюллер ("Баварія")
  • Стефан де Врей ("Інтер")
  • Александр Флоренці ("Мілан")
  • Крістофер Айєр ("Брентфорд")
  • Ніколас Тальяфіко ("Ліон")

Півзахисники

  • Лука Модрич ("Реал")
  • Кевін де Брюйне ("Ман Сіті")
  • Крістіан Еріксен ("МЮ")
  • Жоржиньо ("Арсенал" / "Фламенго")
  • Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті")
  • Томас Парті ("Арсенал")
  • Марко Вератті ("Аль-Арабі")

Нападники

  • Кріштіану Роналду ("Аль-Наср")
  • Неймар ("Сантос")
  • Жонатан Давид ("Лілль")
  • Александр Ляказетт ("Ліон")
  • Лука Йович ("Мілан")
  • Каллум Вілсон ("Ньюкасл")

Хто ще може приєднатися?

Деякі клуби до останнього тримають інтригу — у гравців ще є шанси продовжити контракти або перейти в інші команди. Серед них: Лерой Сане ("Баварія"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Джібріль Сідібе ("Тулуза"), Рейнілдо ("Атлетіко").

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спорт футбол Кевін Де Брюйне Лука Модріч Неймар Войцех Щенсний
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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