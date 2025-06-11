Роналду, Модрич, Неймар — символическая сборная звезд без клуба

Лука Модрич в сборной Хорватии. Фото: Reuters/Antonio Bronic

Летнее трансферное окно 2025 года уже успело удивить футбольный мир — и не только крупными сделками, но и масштабом свободных агентов.

Несколько звездных игроков покинули свои клубы без компенсации, став доступными для трансферов на правах свободных агентов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для большинства футболистов из этого списка подписание нового контракта с клубами является вопросом времени. Некоторые из игроков договорились о переходах в другие команды на правах свободного агента. Но технически они пока остаются без клубов.

Неймар продолжают преследовать травмы. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Среди них есть и легенды, и действующие лидеры европейских чемпионатов. В символическую сборную безработных звезд могли бы войти игроки, способные выиграть Лигу чемпионов.

Некоторые уже нашли новые команды, как Трент Александер-Арнолд или Эрик Дайер. Другие остаются в поиске контракта. Ниже собраны главные свободные агенты 2025 года по позициям.

У Томаса Мюллера есть три варианта продолжения карьеры. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Символическая сборная свободных агентов 2025

Вратари

Войцех Щенсный ("Барселона")

Кейлор Навас (бывший "ПСЖ")

Давид Де Хеа (временно без клуба)

Защитники

Лукас Васкес ("Реал")

Рауль Альбиоль ("Вильярреал")

Томас Мюллер ("Бавария")

Стефан де Врей ("Интер")

Александр Флоренци ("Милан")

Кристофер Айер ("Брентфорд")

Николас Тальяфико ("Лион")

Полузащитники

Лука Модрич ("Реал")

Кевин де Брюйне ("Ман Сити")

Кристиан Эриксен ("МЮ")

Жоржиньо ("Арсенал" / "Фламенго")

Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити")

Томас Парти ("Арсенал")

Марко Вератти ("Аль-Араби")

Нападающие

Криштиану Роналду ("Аль-Наср")

Неймар ("Сантос")

Жонатан Давид ("Лилль")

Александр Ляказетт ("Лион")

Лука Йович ("Милан")

Каллум Уилсон ("Ньюкасл")

Кто еще может присоединиться?

Некоторые клубы до последнего держат интригу — у игроков еще есть шансы продлить контракты или перейти в другие команды. Среди них: Лерой Сане ("Бавария"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джибриль Сидибе ("Тулуза"), Рейнилдо ("Атлетико").

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