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Главная Спорт Зинченко забил больше голов за сборную, чем Довбик

Зинченко забил больше голов за сборную, чем Довбик

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 09:15
Зинченко обошел Довбика и стал одним из лучших снайперов сборной
Александр Зинченко празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Александр Зинченко забил важный мяч в товарищеском матче сборной Украины против Новой Зеландии (2:1). Он вышел на поле на 74-й минуте, а уже через минуту отличился результативным ударом.

Этот гол стал для полузащитника "Арсенала" 12-м в футболке сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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По числу голов в составе национальной команды Александр Зинченко обошел Артема Довбика и Евгения Селезнева. На счету Довбика 11 голов в 36 матчах, у Селезнева — тоже 11, но за 58 игр. 

Сборная Украины
Игроки сборной Украины перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зинченко вошел в ТОП-8 бомбардиров сборной

Теперь защитник "Арсенала" делит восьмое место в списке лучших снайперов сборной Украины с Сергеем Назаренко. У обоих по 12 забитых мячей, но у Зинченко — 73 матча, а у Назаренко было 56.

"Я всегда выкладываюсь за сборную на сто процентов. Приятно попасть в такую компанию, но для меня главное — результат команды", — говорил ранее Зинченко в одном из интервью. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Александр Зинченко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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