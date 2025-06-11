Зинченко обошел Довбика и стал одним из лучших снайперов сборной

Александр Зинченко празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Александр Зинченко забил важный мяч в товарищеском матче сборной Украины против Новой Зеландии (2:1). Он вышел на поле на 74-й минуте, а уже через минуту отличился результативным ударом.

Этот гол стал для полузащитника "Арсенала" 12-м в футболке сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

По числу голов в составе национальной команды Александр Зинченко обошел Артема Довбика и Евгения Селезнева. На счету Довбика 11 голов в 36 матчах, у Селезнева — тоже 11, но за 58 игр.

Игроки сборной Украины перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зинченко вошел в ТОП-8 бомбардиров сборной

Теперь защитник "Арсенала" делит восьмое место в списке лучших снайперов сборной Украины с Сергеем Назаренко. У обоих по 12 забитых мячей, но у Зинченко — 73 матча, а у Назаренко было 56.

"Я всегда выкладываюсь за сборную на сто процентов. Приятно попасть в такую компанию, но для меня главное — результат команды", — говорил ранее Зинченко в одном из интервью.

Напомним, Анастасия Маевская является не только звездой волейбола, но и одной из самых красивых спортсменок Украины.

Артем Милевский снова напомнил о себе после того, как сцепился с одним из болельщиков.

Владимир Шепелев выбирает новый клуб, за него ведут борьбу известные команды.

Илья Забарный станет новым рекордсменом среди украинских футболистов по сумме, потраченной на его трансфер.