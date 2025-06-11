Ребров назвал главное важное значение победы сборной Украины

Ребров подвел итоги победы над Новой Зеландией
Сборная Украины одержала победу над Новой Зеландией (2:1) во втором матче товарищеского турнира Canadian Shield. Главный тренер команды Сергей Ребров подвел итоги встречи на послематчевой пресс-конференции.
Тренер акцентировал внимание на улучшенной игре в защите, сообщает Telegram-канал "Взбірна".
По мнению Сергея Реброва, сборная Украины продемонстрировала уверенность, особенно по сравнению с первым матчем турнира. Он также отметил прогресс в реализации моментов и выразил удовлетворение общим уровнем атакующих действий.
Что сказал Ребров после матча
Наставник отдельно подчеркнул важность просмотра новых игроков, вызванных на этот сбор. Наставник признался, что остался доволен их дебютом и верит в их дальнейший прогресс.
"Я очень доволен игрой тех игроков, которых вызвали, которые сегодня играли впервые. Мы их поздравили и надеемся, такую же стабильную игру они будут показывать и в дальнейшем", — заявил Ребров.
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