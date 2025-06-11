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Главная Спорт Ребров подвел итоги победы над Новой Зеландией

Ребров подвел итоги победы над Новой Зеландией

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 08:48
Ребров назвал главное важное значение победы сборной Украины
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Сборная Украины одержала победу над Новой Зеландией (2:1) во втором матче товарищеского турнира Canadian Shield. Главный тренер команды Сергей Ребров подвел итоги встречи на послематчевой пресс-конференции.

Тренер акцентировал внимание на улучшенной игре в защите, сообщает Telegram-канал "Взбірна".

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По мнению Сергея Реброва, сборная Украины продемонстрировала уверенность, особенно по сравнению с первым матчем турнира. Он также отметил прогресс в реализации моментов и выразил удовлетворение общим уровнем атакующих действий.

Александр Зинченко
Александр Зинченко и Виктор Цыганков празднуют гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что сказал Ребров после матча

Наставник отдельно подчеркнул важность просмотра новых игроков, вызванных на этот сбор. Наставник признался, что остался доволен их дебютом и верит в их дальнейший прогресс.

"Я очень доволен игрой тех игроков, которых вызвали, которые сегодня играли впервые. Мы их поздравили и надеемся, такую же стабильную игру они будут показывать и в дальнейшем", — заявил Ребров.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Новая Зеландия Сергей Ребров
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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