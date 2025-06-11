Красавица сборной Украины Маевская покоряет Европу игрой за Динамо — фото

Украинская волейболистка Маевская поразила своей красотой — фото
Женская сборная Украины по волейболу в июне успешно выступает в Золотой Евролиге, где единолично занимает первую позицию в группе. Кроме спортивных результатов, украинки отличились тем, что в команде много красавиц.
Одной из тех, кто сразу бросается в глаза, стала Анастасия Маевская, сообщил портал Новини.LIVE.
Маевская не очень активна в социальных сетях. В Instagram у девушки 2 347 фолловеров.
Красавица из сборной Украины
Маевская — одна из самых ярких волейболисток Украины, которая привлекает внимание большой аудитории. При этом ей в карьере не хватает хорошего пиара, поскольку из нее можно было бы сделать звезду не только на площадке.
Анастасия очень высокая девушка, имеет стройную, атлетическую фигуру, которая помогает ей доминировать на площадке в матчах за национальную сборную Украины и "Динамо" Бухарест.
Спортивная карьера Маевской началась в южненском "Химике", а впоследствии она два сезона защищала цвета "Прометея", который был в свое время лидером украинского волейбола.
В 2024 году она отправилась в Румынию, где присоединилась к "Динамо".
Вне площадки Анастасия избегает чрезмерного внимания к личной жизни, сосредотачиваясь на карьере. Она очень скромная, хотя в соцсетях есть фото, делая которые она пыталась избавиться от этого образа.
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