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Главная Спорт Украинская волейболистка Маевская поразила своей красотой — фото

Украинская волейболистка Маевская поразила своей красотой — фото

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 07:58
Красавица сборной Украины Маевская покоряет Европу игрой за Динамо — фото
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

Женская сборная Украины по волейболу в июне успешно выступает в Золотой Евролиге, где единолично занимает первую позицию в группе. Кроме спортивных результатов, украинки отличились тем, что в команде много красавиц.

Одной из тех, кто сразу бросается в глаза, стала Анастасия Маевская, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анастасия Маевская
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

Маевская не очень активна в социальных сетях. В Instagram у девушки 2 347 фолловеров.

Красавица из сборной Украины

Маевская — одна из самых ярких волейболисток Украины, которая привлекает внимание большой аудитории. При этом ей в карьере не хватает хорошего пиара, поскольку из нее можно было бы сделать звезду не только на площадке.

Анастасия Маевская
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

Анастасия очень высокая девушка, имеет стройную, атлетическую фигуру, которая помогает ей доминировать на площадке в матчах за национальную сборную Украины и "Динамо" Бухарест.

Анастасия Маевская
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

Спортивная карьера Маевской началась в южненском "Химике", а впоследствии она два сезона защищала цвета "Прометея", который был в свое время лидером украинского волейбола.

Анастасия Маевская
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

В 2024 году она отправилась в Румынию, где присоединилась к "Динамо".

Вне площадки Анастасия избегает чрезмерного внимания к личной жизни, сосредотачиваясь на карьере. Она очень скромная, хотя в соцсетях есть фото, делая которые она пыталась избавиться от этого образа.

Анастасия Маевская
Анастасия Маевская. Фото: instagram.com/maya_maievska

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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