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Головна Спорт Українська волейболістка Маєвська вразила своєю красою — фото

Українська волейболістка Маєвська вразила своєю красою — фото

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Дата публікації: 11 червня 2025 07:58
Красуня збірної України Маєвська підкорює Європу грою за Динамо — фото
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

Жіноча збірна України з волейболу у червні успішно виступає в Золотій Євролізі, де одноосібно посідає першу позицію в групі. Крім спортивних результатів українки відзначились тим, що в команді багато красунь.

Однією з тих, хто відразу впадає в око, стала Анастасія Маєвська, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анастасия Маевская
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

Маєвська не дуже активна в соціальних мережах. В Instagram у дівчини 2 347 фоловерів.

Красуня зі збірної України

Маєвська — одна з найяскравіших волейболісток України, яка привертає увагу великої аудиторії. При цьому їй в кар'єрі бракує хорошого піару, оскільки з неї можна було б зробити зірку не лише на майданчику.

Анастасия Маевская
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

Анастасія дуже висока дівчина, має струнку, атлетичну фігуру, яка допомагає їй домінувати на майданчику в матчах за національну збірну України та "Динамо" Бухарест.

Анастасия Маевская
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

Спортивна кар’єра Маєвської почалася в южненському "Хіміку", а згодом вона два сезони захищала кольори "Прометея", який був свого часу лідером українського волейболу.

Анастасия Маевская
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

У 2024 році вона вирушила до Румунії, де приєдналася до "Динамо".

Поза майданчиком Анастасія уникає надмірної уваги до особистого життя, зосереджуючись на кар’єрі. Вона дуже скромна, хоча в соцмережах є фото, роблячи які вона намагалася позбутися цього образу.

Анастасия Маевская
Анастасія Маєвська. Фото: instagram.com/maya_maievska

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волейбол збірна України з волейболу Ліга націй (волейбол) дружини футболістів "Красуня"
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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