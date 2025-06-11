Красуня збірної України Маєвська підкорює Європу грою за Динамо — фото

Українська волейболістка Маєвська вразила своєю красою — фото
Жіноча збірна України з волейболу у червні успішно виступає в Золотій Євролізі, де одноосібно посідає першу позицію в групі. Крім спортивних результатів українки відзначились тим, що в команді багато красунь.
Однією з тих, хто відразу впадає в око, стала Анастасія Маєвська, повідомив портал Новини.LIVE.
Маєвська не дуже активна в соціальних мережах. В Instagram у дівчини 2 347 фоловерів.
Красуня зі збірної України
Маєвська — одна з найяскравіших волейболісток України, яка привертає увагу великої аудиторії. При цьому їй в кар'єрі бракує хорошого піару, оскільки з неї можна було б зробити зірку не лише на майданчику.
Анастасія дуже висока дівчина, має струнку, атлетичну фігуру, яка допомагає їй домінувати на майданчику в матчах за національну збірну України та "Динамо" Бухарест.
Спортивна кар’єра Маєвської почалася в южненському "Хіміку", а згодом вона два сезони захищала кольори "Прометея", який був свого часу лідером українського волейболу.
У 2024 році вона вирушила до Румунії, де приєдналася до "Динамо".
Поза майданчиком Анастасія уникає надмірної уваги до особистого життя, зосереджуючись на кар’єрі. Вона дуже скромна, хоча в соцмережах є фото, роблячи які вона намагалася позбутися цього образу.
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