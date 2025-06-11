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Головна Спорт Ребров підбив підсумки перемоги над Новою Зеландією

Ребров підбив підсумки перемоги над Новою Зеландією

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 08:48
Ребров назвав головне важливе значення перемоги збірної України
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Збірна України здобула перемогу над Новою Зеландією (2:1) у другому матчі товариського турніру Canadian Shield. Головний тренер команди Сергій Ребров підбив підсумки зустрічі на післяматчевій пресконференції.

Тренер звернув увагу на поліпшеній грі в захисті, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".

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На думку Сергія Реброва, збірна України продемонструвала впевненість, особливо порівняно з першим матчем турніру. Він також відзначив прогрес у реалізації моментів і висловив задоволення загальним рівнем атакувальних дій.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко та Віктор Циганков святкують гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що сказав Ребров після матчу

Наставник окремо наголосив на важливості перегляду нових гравців, викликаних на цей збір. Наставник зізнався, що залишився задоволений їхнім дебютом та вірить у їхній подальший прогрес.

"Я дуже задоволений грою тих гравців, яких викликали, які сьогодні грали вперше. Ми їх привітали й сподіваємося, таку ж стабільну гру вони показуватимуть і надалі", — заявив Ребров.

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спорт футбол Збірна України з футболу Нова Зеландія Сергій Ребров
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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