Ребров назвав головне важливе значення перемоги збірної України

Ребров підбив підсумки перемоги над Новою Зеландією
Збірна України здобула перемогу над Новою Зеландією (2:1) у другому матчі товариського турніру Canadian Shield. Головний тренер команди Сергій Ребров підбив підсумки зустрічі на післяматчевій пресконференції.
Тренер звернув увагу на поліпшеній грі в захисті, повідомляє Telegram-канал "Взбірна".
На думку Сергія Реброва, збірна України продемонструвала впевненість, особливо порівняно з першим матчем турніру. Він також відзначив прогрес у реалізації моментів і висловив задоволення загальним рівнем атакувальних дій.
Що сказав Ребров після матчу
Наставник окремо наголосив на важливості перегляду нових гравців, викликаних на цей збір. Наставник зізнався, що залишився задоволений їхнім дебютом та вірить у їхній подальший прогрес.
"Я дуже задоволений грою тих гравців, яких викликали, які сьогодні грали вперше. Ми їх привітали й сподіваємося, таку ж стабільну гру вони показуватимуть і надалі", — заявив Ребров.
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