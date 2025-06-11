Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченко приніс Україні вистраждану перемогу над Новою Зеландією

Зінченко приніс Україні вистраждану перемогу над Новою Зеландією

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 06:41
Зінченко та Гуцуляк принесли перемогу Україні над Новою Зеландією
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

У Торонто збірна України з футболу зіграла другий матч товариського турніру в Канаді. Суперником команди Сергія Реброва стала Нова Зеландія.

В другій грі Україні все ж вдалося вирвати перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Україна знову пропустила

Національна збірна вийшла на поле з дуже експериментальним складом. Однак, на відміну від основного складу в матчі з Канадою, ці гравці рвалися перемогти з перших хвилин.

Весь перший тайм команда України домінувала та могла забити 3-4 голи, але в найбільш відповідальний момент промахувались. Найбільше запам’ятались нереалізовані помилки Владислава Кабаєва.

В другому таймі Україна нарешті відкрила рахунок. На 54-й хвилині. Богдан Михайличенко віддав в центр на Олексія Гуцуляка, який одним кроком зайшов у штрафний майданчик, а потім точним ударом відкрив рахунок.

Через п’ять хвилин синьо-жовті пропустили після кутового. Подача була на дальню стійку, де Боксолл скинув головою у центр й Стаменич вколотив м’яч у ворота.

Переможний гол Україна забила на 75-й хвилині. Олександр Мартинюк подав з лівого флангу в центр штрафного, де Олександр Зінченко в дотик пробив у дальній кут воріт — 1:2.

Александр Зинченко
Циганков привітав Зінченка з голом. Фото: УАФ

Нова Зеландія — Україна 1:2

Голи: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зінченко, 75

Нова Зеландія: Крокомб — Боксолл, Сурман, Біндон (де Вріс, 81), Какаче — Стаменич (Елліот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Вейн (Барбарусес, 66) — Сінгх (Руфер, 73).

Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) — Піхальонок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зінченко, 74), Назарина — Зубков (Циганков, 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук, 66).

Попередження: Белл, Біндон, Какаче — Циганков, Тимчик, Яремчук

Нагадаємо, скандальний колишній футболіст Артем Мілевський нецензурно вилаявся на уболівальника.

Гравець молодіжної збірної України та "Динамо" Київ Володимир Бражко перед поїздкою на Євро-2025 обнімався з популярною блогеркою.

На легендарну спортивну арену збірної України впав "шахед".

Головним тренером збірної України після Сергія Реброва стане його давній соратник.

футбол Збірна України з футболу Нова Зеландія Олександр Зінченко Олексій Гуцуляк
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації