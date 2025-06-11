Зінченко та Гуцуляк принесли перемогу Україні над Новою Зеландією

Зінченко приніс Україні вистраждану перемогу над Новою Зеландією
У Торонто збірна України з футболу зіграла другий матч товариського турніру в Канаді. Суперником команди Сергія Реброва стала Нова Зеландія.
В другій грі Україні все ж вдалося вирвати перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна знову пропустила
Національна збірна вийшла на поле з дуже експериментальним складом. Однак, на відміну від основного складу в матчі з Канадою, ці гравці рвалися перемогти з перших хвилин.
Весь перший тайм команда України домінувала та могла забити 3-4 голи, але в найбільш відповідальний момент промахувались. Найбільше запам’ятались нереалізовані помилки Владислава Кабаєва.
В другому таймі Україна нарешті відкрила рахунок. На 54-й хвилині. Богдан Михайличенко віддав в центр на Олексія Гуцуляка, який одним кроком зайшов у штрафний майданчик, а потім точним ударом відкрив рахунок.
Через п’ять хвилин синьо-жовті пропустили після кутового. Подача була на дальню стійку, де Боксолл скинув головою у центр й Стаменич вколотив м’яч у ворота.
Переможний гол Україна забила на 75-й хвилині. Олександр Мартинюк подав з лівого флангу в центр штрафного, де Олександр Зінченко в дотик пробив у дальній кут воріт — 1:2.
Нова Зеландія — Україна 1:2
Голи: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зінченко, 75
Нова Зеландія: Крокомб — Боксолл, Сурман, Біндон (де Вріс, 81), Какаче — Стаменич (Елліот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Вейн (Барбарусес, 66) — Сінгх (Руфер, 73).
Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) — Піхальонок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зінченко, 74), Назарина — Зубков (Циганков, 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук, 66).
Попередження: Белл, Біндон, Какаче — Циганков, Тимчик, Яремчук
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