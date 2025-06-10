Ребров здивував складом збірної України на матч із Новою Зеландією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 11 червня в Торонто зіграє в товариському матчі проти Нової Зеландії. Для синьо-жовтої команди це буде другий матч — у першому вони програли Канаді з рахунком 2:4.

Головний тренер Сергій Ребров здивував стартовим складом, передає портал Новини.LIVE.

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Ребров, як обіцяв, дав пограти всім футболістам, яких викликав на збір в Канаду. При цьому, вийде дуже експериментальний склад з гравців, де лише Ілля Забарний, Роман Яремчук та Олексій Гуцуляк можуть гордо назвати себе основними.

У воротах зіграє Андрій Лунін, а в захисті ми побачимо Іллю Забарного склад луганської "Зорі", яка вигравала бронзові медалі УПЛ з Віктором Скрипником: Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик на флангах, і Євген Чеберко в центрі.

В опорній зоні Ребров виставив вихованців ДЮФШ "Європа" з міста Прилуки Миколу Михайленка та Єгора Назарину.

Під нападником допомагатиме Роману Яремчуку Олександр Піхальонок. На флангах нападу зіграють Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк.

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