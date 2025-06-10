Ребров удивил составом сборной Украины на матч с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины 11 июня в Торонто сыграет в товарищеском матче против Новой Зеландии. Для сине-желтой команды это будет второй матч — в первом они проиграли Канаде со счетом 2:4.

Главный тренер Сергей Ребров удивил стартовым составом, передает портал Новини.LIVE.

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Ребров, как обещал, дал поиграть всем футболистам, которых вызвал на сбор в Канаду. При этом, получился очень экспериментальный состав из игроков, где лишь Илья Забарный, Роман Яремчук и Алексей Гуцуляк могут гордо назвать себя основными.

В воротах сыграет Андрей Лунин, а в защите мы увидим Илью Забарного и состав луганской "Зари", которая выигрывала бронзовые медали УПЛ с Виктором Скрипником: Богдан Михайличенко и Александр Тымчик на флангах, и Евгений Чеберко в центре.

В опорной зоне Ребров выставил воспитанников ДЮФШ "Европа" из города Прилуки Николая Михайленко и Егора Назарину.

Под нападающим будет помогать Алексею Гуцуляку Александр Пихаленок. На флангах нападения сыграют Александр Зубков и Владислав Кабаев.

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