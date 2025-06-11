Зинченко и Гуцуляк принесли победу Украине над Новой Зеландией

Зинченко принес Украине выстраданную победу над Новой Зеландией
В Торонто сборная Украины по футболу сыграла второй матч товарищеского турнира в Канаде. Соперником команды Сергея Реброва стала Новая Зеландия.
Во второй игре Украине все же удалось вырвать победу, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина снова пропустила
Национальная сборная вышла на поле с очень экспериментальным составом. Однако, в отличие от основы в матче с Канадой, эти игроки рвались победить с первых минут.
Весь первый тайм команда Украины доминировала и могла забить 3-4 гола, но в наиболее ответственный момент промахивались. Больше всего запомнились нереализованные ошибки Владислава Кабаева.
Во втором тайме Украина наконец открыла счет. На 54-й минуте. Богдан Михайличенко отдал в центр на Алексея Гуцуляка, который одним шагом зашел в штрафную, а затем точным ударом открыл счет.
Спустя пять минут сине-желтые пропустили после углового. Подача была на дальнюю штангу, где Боксолл сбросил головой в центр и Стаменич вколотил мяч в ворота.
Победный гол Украина забила на 75-й минуте. Александр Мартынюк подал с левого фланга в центр штрафной, где Александр Зинченко в касание пробил в дальний угол ворот — 1:2.
Новая Зеландия — Украина 1:2
Голы: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зинченко, 75
Новая Зеландия: Крокомб — Боксолл, Сурман, Биндон (де Врис, 81), Какаче — Стаменич (Эллиот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Уэйн (Барбарусес, 66) — Сингх (Руфер, 73).
Украина: Лунин — Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) — Пихаленок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зинченко, 74), Назарина — Зубков (Цыганков, 74), Гуцуляк, Кабаев (Яремчук, 66).
Предупреждения: Белл, Биндон, Какаче — Цыганков, Тымчик, Яремчук
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