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Главная Спорт Зинченко принес Украине выстраданную победу над Новой Зеландией

Зинченко принес Украине выстраданную победу над Новой Зеландией

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 06:41
Зинченко и Гуцуляк принесли победу Украине над Новой Зеландией
Александр Зинченко. Фото: УАФ

В Торонто сборная Украины по футболу сыграла второй матч товарищеского турнира в Канаде. Соперником команды Сергея Реброва стала Новая Зеландия.

Во второй игре Украине все же удалось вырвать победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина снова пропустила

Национальная сборная вышла на поле с очень экспериментальным составом. Однако, в отличие от основы в матче с Канадой, эти игроки рвались победить с первых минут.

Весь первый тайм команда Украины доминировала и могла забить 3-4 гола, но в наиболее ответственный момент промахивались. Больше всего запомнились нереализованные ошибки Владислава Кабаева.

Во втором тайме Украина наконец открыла счет. На 54-й минуте. Богдан Михайличенко отдал в центр на Алексея Гуцуляка, который одним шагом зашел в штрафную, а затем точным ударом открыл счет.

Спустя пять минут сине-желтые пропустили после углового. Подача была на дальнюю штангу, где Боксолл сбросил головой в центр и Стаменич вколотил мяч в ворота.

Победный гол Украина забила на 75-й минуте. Александр Мартынюк подал с левого фланга в центр штрафной, где Александр Зинченко в касание пробил в дальний угол ворот — 1:2.

Александр Зинченко
Цыганков поздравил Зинченко с голом. Фото: УАФ

Новая Зеландия — Украина 1:2

Голы: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Новая Зеландия: Крокомб — Боксолл, Сурман, Биндон (де Врис, 81), Какаче — Стаменич (Эллиот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Уэйн (Барбарусес, 66) — Сингх (Руфер, 73).

Украина: Лунин — Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) — Пихаленок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зинченко, 74), Назарина — Зубков (Цыганков, 74), Гуцуляк, Кабаев (Яремчук, 66).

Предупреждения: Белл, Биндон, Какаче — Цыганков, Тымчик, Яремчук

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футбол Сборная Украины по футболу Новая Зеландия Александр Зинченко Алексей Гуцуляк
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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