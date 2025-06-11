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Головна Спорт Зінченко забив більше голів за збірну, ніж Довбик

Зінченко забив більше голів за збірну, ніж Довбик

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 09:15
Зінченко обійшов Довбика та став одним із найкращих снайперів збірної
Олександр Зінченко святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Олександр Зінченко забив важливий м'яч у товариському матчі збірної України проти Нової Зеландії (2:1). Він вийшов на поле на 74-й хвилині, а вже за хвилину відзначився результативним ударом.

Цей гол став для півзахисника "Арсеналу" 12-м у футболці збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За кількістю голів у складі національної команди Олександр Зінченко обійшов Артема Довбика та Євгена Селезньова. На рахунку Довбика 11 голів у 36 матчах, у Селезньова — теж 11, але за 58 ігор.

Сборная Украины
Гравці збірної України перед грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зінченко увійшов до ТОП-8 бомбардирів збірної

Тепер захисник "Арсеналу" ділить восьме місце в списку найкращих снайперів збірної України з Сергієм Назаренком. В обох по 12 забитих м'ячів, але у Зінченка — 73 матчі, а у Назаренка було 56.

"Я завжди викладаюся за збірну на сто відсотків. Приємно потрапити в таку компанію, але для мене головне — результат команди", — говорив раніше Зінченко в одному з інтерв'ю.

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спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Олександр Зінченко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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